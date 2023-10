Què fer aquest cap de setmana a Catalunya? Vuit plans d'oci i cultura 

Després del pont del 12 d'octubre, arriba un nou cap de setmana de múltiples activitats per fer en solitari o acompanyat de família i amics. Les agendes culturals i d'oci d'arreu del país ja escalfen motors per la Castanyada o Halloween, que se celebrarà el 31 d'octubre. Com cada dijous, us oferim diverses propostes per aprofitar al màxim el cap de setmana: el 48 h Open House de Barcelona, la Catosfera que reflexiona sobre el món digital a Girona o la cultura popular de la Fira de Santa Úrsula de Valls.

48 h Open House de Barcelona

El 48h Open House torna aquest cap de setmana a Barcelona i a sis ciutats més: Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan Despí, l'Hospitalet de Llobregat, Vilassar de Dalt i Sitges. Dissabte i diumenge, més de 120 espais emblemàtics obriran les seves portes al públic. Alguns d'ells es podran visitar per primera vegada dins del festival d'arquitectura, com el Castell dels Tres Dragons, al parc de la Ciutadella, el Wikihousing o l'Institut Català de la Salut.

L'entrada és gratuïta a la majoria d'immobles. Només s'han de pagar les visites que requereixen una inscripció prèvia. En aquests casos, el cost de la gestió és de 2 euros. A banda de les visites guiades, alguns dels edificis acolliran un total de 195 activitats i 17 itineraris.

La primera gran exposició de Miró i Picasso

A partir d'aquest divendres es podrà visitar a la Fundació Joan Miró i el Museu Picasso la gran exposició conjunta dels dos artistes, que es podrà veure fins al 25 de febrer de 2024. Miró-Picasso s'endinsa en la llarga i fructífera amistat que van mantenir els dos pintors imprescindibles de l'art del segle XX. Coincidint amb la commemoració dels 50 anys de la mort de Picasso i el 40 anys del traspàs de Joan Miró, la mostra simultània als dos museus ofereix una selecció de més de 300 obres i documents.

El recorregut ressegueix la fascinació entre els artistes, les afinitats artístiques i l'estima per Barcelona. L'exposició permet veure per primera vegada a Barcelona peces com Dona, ocell, estrella de Miró o Les tres ballarines de Picasso.

Mercat de Mercats 2023

De divendres a dissabte, la plaça de Catalunya acollirà per primera vegada la Fira Mercat de Mercats. L'espai s'omplirà amb els millors productes dels mercats de Barcelona, dels restauradors locals i dels productors del territori amb la intenció de promoure els mercats municipals i els seus valors.

A més, hi haurà tallers, música i activitats relacionades amb els mercats i la gastronomia; actuacions musicals per a tota la família; espai amb barbacoes on els visitants podran escalfar, cuinar i menjar la carn, el peix i les verdures al moment; i una espai Infantil on els més petits podran gaudir de tota mena d'activitats i jocs.

Art i disseny al AR-DE Poblenou

Aquest cap de setmana arriba la 5a edició d'AR-DE de la mà, com cada any, de l'associació cultural Poblenou Urban District, que s'encarrega d'impulsar l'art i la creativitat del districte cultural i creatiu de Barcelona des de fa més de 10 anys. Es podran visitar fins a 11 museus, sales i espais culturals del barri de manera gratuïta, com l'espai de creació i venda de joies i art ARTESI, el BdBarcelona Design, Ket Galeria o el Museu Can Framis, entre d'altres.

El certamen vol apropar al públic la programació d'aquests diferents espais i entitats per incentivar la venda d'art i disseny.



Festival Panoràmic de Barcelona

El Panoràmic - Festival de Cinema, Fotografia i Més arriba a la setena edició amb una proposta que convida a "repensar" sobre el concepte del rostre. El festival se celebrarà a partir d'aquest dijous i fins al diumenge 26 de novembre entre Granollers i Barcelona, amb més de 50 activitats culturals i un total de 19 exposicions, on destaquen Alison Jackson, Andy Warhol i una mostra dels Mossos. També n'hi haurà més enllà de les dates oficials, amb l'OFF Panoràmic, de manera que la programació fregarà la trentena de propostes.



De la mostra d'enguany destaquen especialment les exposicions d'Alison Jackson, retrats amb els quals explora el culte a la cultura de les celebritats, la mediàtica ORLAN, amb les seves performances quirúrgiques o l'exposició més extensa feta a Espanya dels retrats fílmics d'Andy Warhol. També s'hi pot trobar la primera exposició de retrats robot dels Mossos d'Esquadra, o la sèrie de projectes artístics centrats en sistemes de reconeixement facial i intel·ligència artificial.



Figa Fest Lleida

El dissabte tindrà lloc a Lleida la vuitena edició del Figa Fest, un el festival autogestionat transfeminista de Ponent que vol donar visibilitat a les dones i persones amb identitats de gènere per empoderar la imatge de les dones, amb independència del seu gènere, en diversos àmbits artístics i culturals.

És un festival de música i espectacles que es duu a terme a l'espai públic per recuperar-lo com a racó d'encontre i que potencia la realització d'actes culturals de franc. La programació, oberta a públics de totes les edats, comptarà amb actuacions de circ, microteatre i concerts de múltiples gèneres, entre més propostes.

Fira de Santa Úrsula de Valls

Santa Úrsula és una de les fites més destacades del calendari popular de Catalunya. Durant tot el cap de setmana, Valls s'omple de cultura popular en el marc de la Fira de Santa Úrsula, patrona de la capital de l'Alt Camp. A banda dels concerts, els correfocs (amb els Diables de Valls i alguns elements del bestiari popular), la trobada de bestiari infantil i els balls de gegants, l'acte central de la festivitat és la Diada Castellera. Les dues colles rivals de la ciutat, la Joves i la Vella, porten a la mítica plaça del Blat els seus millors castells.

Jornada Catosfera de Girona

La Catosfera omple durant tres dies la ciutat de Girona d'activitats relacionades amb la comunicació digital. El programa inclou xerrades, debats i activitats com la creació d'una peça musical amb intel·ligència artificial, amb Josep Maria Ganyet i Mazoni. Entre altres propostes es podrà seguir, prèvia inscripció, la inauguració de la nova temporada del Popap de Mariola Dinarès, l'estrena del pòdcast de la Catosfera o una jornada sobre programari lliure.