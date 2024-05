Què fer aquest cap de setmana electoral a Catalunya? Set propostes d'oci i cultura

Arriba un cap de setmana que a Catalunya estarà clarament marcat per les eleccions al Parlament del 12-M. Més enllà d'exercir el dret a vot aquest diumenge, torna a ser una finestra d'oportunitats per aprofitar el temps de lleure i fer plans i activitats d'oci i cultura arreu del territori.

Un cop més, un acostem propostes per fer divendres, dissabte i diumenge a Catalunya. Del Rec.0 d'Igualada a la Fira Modernista de Terrassa, passant per una fira de bioconstrucció i eficiència o l'inici de Girona, Temps de Flors. Doneu-hi un cop d'ull!

El festival de moda Rec.0 d'Igualada

La primera proposta és ja tot un clàssic, el festival Rec.0 d'Igualada. La 26a edició va arrencar dimecres i s'allargarà fins dissabte, amb un centenar de marques de moda repartides per 61 adoberies i antigues fàbriques del barri del Rec. En aquesta edició de primavera trobarem des de petits creadors i dissenyadors locals i nacionals, fins a grans marques internacionals.

L'eslògan d'aquesta edició de primavera és L'excusa perfecta i es reivindica com una "oportunitat única" per "poder comprar roba directament als propis dissenyadors i intercanviar opinions amb els responsables de les marques". El circuit del Rec.0 té un quilòmetre i mig de llargada i espera rebre uns 100.000 visitants.

Durant els dies que dura el festival Rec.0 s'organitzen visites guiades pel barri del Rec per conèixer el passat industrial i el funcionament d'una adoberia. A més, també s'ofereixen visites a velles fàbriques reconvertides en espais culturals i estudis de dissenyadors. Es tracta de la iniciativa 'El Rec obre portes'.

La Fira Modernista de Terrassa

Més de 300 representacions i activitats vinculades a la ciutat industrial del 1900 seran els protagonistes de la Fira Modernista de Terrassa, que se celebra dissabte i diumenge. La festa d'enguany servirà per incorporar dos nous espais: la nova seu de Prodis, que ocuparà les antigues Filatures Matarín, i les naus de Cal Reig, que s'ha de convertir en la nova casa dels Minyons. La participació d'entitats s'eleva fins a les 185, amb actuacions al carrer, passejades amb vestits d'època, lectures de textos i fires de productes artesanals, entre d'altres.

Durant tot el cap de setmana hi haurà portes obertes en els principals edificis de la ciutat vinculats amb el modernisme. A més, es podrà gaudir de productes artesans amb les fires i parades que s'estendran pels principals carrers del centre de la ciutat, amb tast de plats i productes típics del modernisme.

Foto de família de part dels participants a la Fira Modernista de Terrassa. — Albert Segura / ACN

La proposta s'estrena aquest divendres al vespre, amb un acte inaugural al Vapor Cortès, que permetrà obrir-lo a la ciutadania per primer cop, a l'espera que s'inauguri oficialment com a seu de Prodis. La fira se celebrarà en espais com el parc de Sant Jordi amb la seva masia Freixa, la seu del MNACTEC, el mercat de la Independència o la seu de la patronal Cecot.

Girona, Temps de Flors

La tercera gran proposta per aquest cap de setmana és Girona, Temps de Flors, que arrenca aquest dissabte i s'allargarà fins diumenge vinent dia 19. L'edició d'enguay està marcada per la sequera i s'han adoptat un seguit de mesures per reduir al màxim el consum d'aigua. Els muntatges exteriors es faran amb flors seques i preservades, prioritzaran les espècies autòctones i les que necessiten menys reg i només regaran el primer dia de la mostra i amb aigua de pluja recollida en dipòsits.

L'edició comptarà amb 137 muntatges repartits en 109 espais de la ciutat. Enguany la proposta obrirà abans, a les 9:30 hores, i tancarà també abans, a les 21:00 h. Girona, Temps de Flors va rebre l'any passat més de 360.000 visitants i va generar un impacte de 10,5 milions, que s'espera que es pugui tornar a repetir.

Aquest any, hi haurà nous espais com el pati gòtic de la casa Solterra, el camí de la reina Ermessenda, les voltes de la Rambla al carrer de l'Argenteria, el jardí del Casino de Girona i la Casa de les Arts de Mas Ramada. Reobren indrets com la Casa Cúndaro, la Torre Gironella, el Palau de Caramany i l'església de Sant Martí Sacosta.

Un dels muntatges del Temps de Flors de l'any passat. — Ajuntament de Girona

El Trapezi de Reus

Des de dimecres es pot gaudir del Trapezi de Reus, la que és la 28a edició de la Fira Internacional de Circ de Catalunya. Es tracta de tot un referent dins del sector que enguany només allarga la programació fins dissabte, precisament a causa de la cita electoral del diumenge.

El certamen comptarà amb una quarantena de propostes artístiques d'àmbit català, estatal i internacional repartides en diferents espais de la ciutat. A més, enguany, moltes d'elles se centren en temàtiques de compromís social com són la salut mental, la maternitat o qüestions de gènere, entre altres.

Dies per gaudir dels carrers, les places i els teatres Fortuny i Bartrina de Reus, que acolliran una gran varietat d'espectacles de circ amb disciplines diverses i per a tots els públics. Participaran companyies de renom internacional i també artistes catalans de llarga trajectòria. Hi serà Tortell Poltrona, que presentarà un número especial dins el tradicional Cabaret, o LocoBrusca amb l'espectacle The train...is gone!.

Firhàbitat: bioconstrucció i eficiència energètica

Aquest divendres, dissabte i diumenge també se celebra Firhàbitat, la fira de la Bioconstrucció i l'Eficiència Energètica d'Avià, al Berguedà. El certamen comptarà enguany amb més d'una cinquantena d'empreses i professionals del sector, així com activitats paral·leles, xerrades, exposicions i tallers. Com a novetat, divendres se celebrarà la jornada El valor dels oficis, amb 350 alumnes de secundària.

La quarta edició de Firhàbitat se centra en la salut, amb la celebració d'un congrés que comptarà amb la participació de metges i arquitectes. El certamen vol ser plataforma per donar a conèixer la metodologia de la bioconstrucció, basada a erigir habitatges sostenibles, amb materials naturals, i amb l'aprofitament de les energies renovables amb l'objectiu principal de buscar una màxima eficiència.

La Fira de l'Oli i la Garrofa de les Terres de l'Ebre

Aquest dissabte i diumenge se celebra la 29a edició de la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, una plataforma per impulsar el patrimoni etnològic i recuperar i mantenir les tradicions lligades al món de la pagesia. Conjuntament amb la 8a Fira de la Garrofa a Jesús (Tortosa, Baix Ebre), ofereix un cap de setmana ple d'activitats al voltant d'aquests preuats productes amb expositors, concursos, mostres gastronòmiques, xerrades i música.

De fet, la música en directe és un dels punts forts de la fira, amb una oferta davant de la plaça davant del pavelló poliesportiu. També es recupera el concurs de menjadors de baldanes. Destaca que l'exhibició d'animals ampliarà el nombre d'ofertes i opcions, després que l'any passat es convertís en un dels espais més concorreguts.

Una visita romana a Empúries

I una proposta que ja us hem fet en alguna altra ocasió és fer una visita romana a Empúries, una experiència singular en un enclavament magnífic, que aquest cap de setmana es farà diumenge, a les 11 del matí. És imprescindible reservar prèviament l'activitat: la visita es fa en català i costa sis euros, gratuït per als infants de 0 a 7 anys. Cal comprar el tiquet d'entrada al jaciment a part.

Una antiga habitant de l'Emporiae romana del segle I dC us acompanyarà a un viatge a través del temps, revelant com era la vida en aquesta ciutat fa dos mil anys. Durant la visita, podreu transitar pels carrers antics per conèixer de primera mà la rica història i els racons més especials de la ciutat grega i romana d'Empúries.