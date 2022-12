Què fer aquest cap de setmana de Nadal a Catalunya?

Han arribat els dies més màgics de l'any. Ja és aquí el Nadal! Per aquestes dates tant especials us proposem algunes de les activitats més típiques que faran gaudir, a petits i grans, de tot el que envolta aquesta festivitat. Plans tradicionals i divertits per descobrir l'entorn, la història del Nadal o els millors pessebres de Catalunya.

Pessebre vivent de Castell d'Aro (Baix Empordà)

No deixis escapar l'oportunitat de visitar el pessebre vivent més antic de Catalunya. A Castell d'Aro, (Baix Empordà), s'hi munta cada dia de les festes de Nadal un pessebre vivent amb molta història i un quilòmetre de recorregut, que s'endinsa en el bosc més proper al poble per dibuixar un quadre màgic per a petits i grans. Les representacions són a partir de les 19:00 hores de la tarda, quan ja és fosc.

Pista de gel i circ a Fontajau (Girona)

Si ets un amant del patinatge sobre gel no et pots perdre la imponent i tradicional pista de gel de Girona, que s'inaugura aquest divendres 23 de desembre al matí al Palau de Fires. És una de les pistes de gel cobertes més grans de Catalunya, amb uns 800 m2 de pista i un tobogan de 2.5 metres d'alçada per baixar en trineu.

Si t'encanta el gel però no patinar, a partir del diumenge podras gaudir del Gran Circ de Nadal de Girona sobre gel a Fontajau.

Nadal al Port (Barcelona)

La fira Nadal al Port torna al Port Vell de Barcelona. Fins el 6 de gener acollirà un muntatge espectacular d'il·luminació, espectacles de música i dansa, així com de tota mena d'activitats infantils, activitats esportives, divulgatives i atraccions. Aquí també hi trobareu un petit mercat amb articles de regal i amb restauració, i podreu fer una agradable passejada pel Moll de la Fusta tot veient els vaixells del Port.

'Els Pastorets' als teatres de Barcelona

Un dels grans encants del Nadal és la clàssica representació teatral d'Els Pastorets, de Josep Maria Folch i Torres. A Barcelona hi ha una oferta molt diversa de pastorets i obres adaptades similars durant totes les dates nadalenques, però aquest cap de setmana es poden veure les obres al Foment Hortenc, el dissabte a les 11:30h, i al Jove Calassanç Teatre, també el dissabte, a les 12:00h.

El pessebre més gran de Catalunya (Parets del Vallès)

La Unió Pessebrista de Parets ha fet el muntatge del pessebre de sobretaula més gran de Catalunya, una mostra de 230 metres quadrats que no es pot perdre ningú. Aquest dissabte i diumenge l'exposició estarà oberta en horaris de matí i de tarda, però si aquells dies teniu massa compromisos familiars, podeu visitar el pessebre de Parets del Vallès fins el 22 de gener de 2023.

Jardí de llums a Catalunya en Miniatura (Torrelles de Llobregat)

Lumagica és la nova instal·lació de llums de Nadal de Catalunya en Miniatura, a Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat). Els visitants d'aquesta enorme exposició lumínica viuran una experència única endinsant-se en un jardí de llums i colors, una proposta per compartir amb petits i grans!