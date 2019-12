Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior, ha assegurat que coneix perfectament qui va filtrar les gravacions de les converses al seu despatx amb qui era director de l'Oficina Antifrau de la Generalitat de Catalunya, Daniel de Alfonso, sobre les quals Público va informar en exclusiva.



"Sé qui ho va fer, perfectament", "algun dia ho diré", ha afirmat en entrevista concedida a Catalunya Ràdio, en la qual també ha assenyalat que "en aquest moment no és prudent per part meva dir-ho".

L'exministre també assegura que la conversa amb el director de l'Oficina Antifrau va ser manipulada abans de ser publicada, i no per part de Público. Es referia, concretament, al moment en el qual se sent en boca seva la següent expressió: "eso la Fiscalia te lo afina".



Es va tractar, segons diu ara Fernández Díaz, d'una operació per apartar de la política l'aleshores president del Govern Mariano Rajoy. En la mateixa entrevista, realitzada a propòsit de la publicació del seu llibre de memòries, Cada día tiene su afán (Península), l'ex ministre ha declarat que mentre va ser titular d'Interior no hi va haver cap intenció d'investigar sobre dirigents independentistes, en evident contradicció amb el que es va poder escoltar a les converses difoses per Público, en les quals van parlar explícitament de polítics catalans, amb noms i cognoms.

Fernández Díaz també ha negat l'existència d'una "policia patriòtica", i en relació al comissari José Manuel Villarejo, ara empresonat, ha assegurat que "mai va despatxar" amb ell.

En relació al conflicte entre Catalunya i l'Estat, el polític del PP ha dit que l'Estatut no es troba en l'origen, i ha assenyalat l'escola catalana com un dels problemes.