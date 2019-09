Unes 25.000 persones s'han congregat a la tradicional Festa de la Rosa del PSC, amb el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, com a principal protagonista. Ja en ple clima preelectoral, els socialistes es veuen com a guanyadors i això es notava a l'ambient a la Pineda de Gavà, l'escenari de l'habitual bany de masses amb què el partit enceta la tardor. Fins i tot una enquesta de GAD3 dona al PSC guanyador a Catalunya als comicis del proper 10 de novembre, a més de quatre punts de distància d'ERC. Un resultat que pocs podien pronosticar després del suport dels socialistes a l’aplicació del 155. Qui se’n recorda aquests dies de la temuda pasokització del PSOE arran de la crisi?



Grups de flamenco amenitzen l’espera d’un públic que s’intueix entregat i que suporta estoicament el sol dels darrers dies de setembre sota les gorres vermelles i barrets de palla i que es veu, tot cal dir-ho, envellit respecte al que s'imagina com a votant model de Sánchez. Un avió sobrevola la Pineda de Gavà. Després d’uns minuts un altre. Sardanes. El presentador cita Joan Maragall. Passen Eva Granados, Manuel Cruz, José Montilla, que van ocupant els seus seients. Arriba Meritxell Batet. I, finalment, arriba Pedro Sánchez, als crits de "¡Presidente! ¡Presidente!" i "¡Visca, visca, Catalunya socialista!". L'acte, obert per l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha tingut Miquel Iceta, Manuel Cruz i Meritxell Batet com a teloners del president espanyol.



Quan ha arribat el torn de Pedro Sánchez estava clar que la Festa de la Rosa d’enguany era, en realitat, la festa del sanchismo, i una mica també del PSC. Ha arrencat amb optimisme, assegurant que el PSC "serà, aquest cop sí, el 10-N la primera força de Catalunya". Com era de preveure, Sánchez ha atacat els partits independentistes "per haver fet una pinça amb la dreta" per tombar els pressupostos, mentre que sobre Podemos s'ha limitat a comentar que "desgraciadament s’imposà el bloqueig". "Us proposo que deixem planys, que no mirem el passat", sinó "a la cara a la gent per explicar-los per què Catalunya i el conjunt d’Espanya necessita un govern progressista"., ha proclamat.



"A mesura que augmenten les forces electorals, l’única capaç de prometre estabilitat és el PSOE en el conjunt de l’Estat", ha defensat. I el mantra d’aquest acte, i d’aquesta campanya, és per al PSOE aquest: l’estabilitat: "El 10-N ha arribat l’hora de la veritat, entre escollir entre estabilitat, un govern que avança o un govern de la ultradreta". El també secretari general del PSOE ha insistit en les crítiques a l'independentisme: "Em crida l’atenció que l’independentisme digui que Espanya és una dictadura, a Espanya no hi ha presos polítics: no, Espanya no és una dictadura, sinó que exhumarà les restes del dictador Franco", ha asenyalat.

Pedro Sánchez: "a Espanya no hi ha presos polítics: no, Espanya no és una dictadura, sinó que exhumarà les restes del dictador Franco"

Els independentistes "diuen que Espanya no és un país tolerant, i fou aquest país el que aprovà la llei d’Igualtat i la llei de matrimonis del mateix sexe". També ha carregat contra els independentistes que, al seu parer, "no condemnen la violència". "Quan hi ha qualsevol indici de violència, només hi pot haver una opció, que és la condemna ferma i rotunda de la violència", ha sentenciat. Finalment, ha reclamat als dirigients independentistes "que deixin d’enganyar, que el seu projecte polític ha naufragat, que el que han portat ha estat només dolor i no només als seus", ha dit per agregar que també "ha reduït les possibilitats econòmiques de Catalunya".

Davant el sobiranisme, ha reivindicat "la llei i el diàleg" com a "única solució" i ha reivindicat el seu partit com "el que ha defensat sempre la Constitució i l’Estatut d’autonomia". "Si l’independentisme torna a trencar l’Estatut d’autonomia", ha assegurat que el PSOE contestarà "amb fermesa" i "per garantir la convivència, la sobirania i l’Estatut d’Autonomia".



De cara a les eleccions del 10 de novembre, ha enumerat com a eixos del seu projecte les "pensions, l’ensenyament, la transició ideològica, la igualtat real i efectiva entre homes i dones, una Espanya cohesionada al voltant de l’estat de les autonomies que defensa el PSOE i la lluita contra la desigualtat i l’exclusió social". De passada, s’ha referit a la situació internacional. "Si hi ha un refredament de l’economia, farem un repartiment just d’aquest refredament", ha promès després de reconèixer la complexa situació internacional, sobretot per la guerra comercial entre els EUA i la Xina. Per això, cal també "avançar en el procés d’enfortiment d’Europa". Finalment, ha descrit un executiu socialista com un "govern progressista", i ha promès aprovar tant "una llei per la diversitat i contra els delictes d’odi" com "una llei d’eutanàsia, de mort digna", que "ja cal".

Milers de persones han acudit a la Pineda de Gavà, a la Festa de la Rosa del PSC. EFE / ALEJANDRO GARCÍA

Convertir el PSC en el primer partit de Catalunya

Pel que fa a la resta d'oradors, el president del Senat en funcions, Manuel Cruz, s’ha reivindicat com a filòsof i ha citat Gramsci, Aristòtil i Sánchez-Ferlosio. "Hauríem de parlar menys de polítics i parlar més de política", ha assegurat abans d’exposar les diferències que, al seu parer, existeixen entre el PSOE i la resta de partits, en particular els de la dreta, però també aquells d’esquerra que ha qualificat "del postureig permanent". Per afegir, en un missatge contra Podemos: davant "d’aquells que defensen assaltar els cels, el PSOE defensa "una política de posar faroles i serveis públics, de cohesió social i territorial".



Cruz ha cedit el pas a Meritxell Batet, presidenta del Congrés en funcions, per a qui en dos anys s'ha passat d'un "país trist i resignat a la precarietat" a recuperar "l’esperança i la convivència". Per a Batet, el govern de Sánchez "ha canviat la realitat del país" gràcies a la seva insistència. "Només en un any hem augmentat el salari mínim, recuperat la sanitat universal o iniciat el procés per treure el dictador del Valle de los Caídos", ha enumerat. I ha demanat el vot al PSOE per allunyar "el perill" d’un govern de dretes i que "els independentistes segueixin enganyant la gent".

Per a Meritxell Batet en dos anys s'ha passat d'un "país trist i resignat a la precarietat" a recuperar "l'esperança i la convivència"

Finalment, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s’ha proposat públicament convertir el PSC en el primer partit de Catalunya. "Retrobem els camins del cor i la raó i fem que el proper 10-N la nostra victòria sigui incontestable i que ningú pugui evitar-la, ni la dreta ni aquells que es diuen d’esquerres, que això està per veure, perquè algú d’esquerres no impedeix quatre cops la presidència d’un socialista", ha manifestat. "¡Aquest és Pedro Sánchez, el meu Pedro Sánchez, el nostre Pedro Sánchez!", ha exclamat Iceta a l’indicar que és la millor persona per fer front als reptes que esperen en els propers mesos a Espanya, també a nivell europeu.

El primer secretari del PSC també s’ha reservat crítiques contra l’independentisme i "aquells que no saben si volen la Guàrdia Civil", a la que ha agraït, juntament amb la resta de cossos policials, el seu servei. Iceta feia referència a una resolució aprovada aquesta setmana al Parlament, amb els vots de JxCat, ERC i la CUP, que demana la retirada de la Guàrdia Civil de Catalunya. "Massa hem patit aquest país com per deixar a quatre brètols trencar-ho tot: orden y progreso", ha promès Iceta en referència al lema del Brasil. També una indirecta als comuns, als que ha titllat de "pagafantas" dels independentistes.