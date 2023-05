Festa socialista per tancar la campanya a Barcelona amb Illa, Sánchez i Zapatero: "Ni Colau ni Trias, ara toca PSC"

Acte apoteòsic del PSC a Barcelona per tancar la campanya de les eleccions municipals amb què aspira a recuperar l'hegemonia a Catalunya. Ho ha demostrat amb un míting en què ha congregat els alcaldables de les quatre capitals de província així com els de les principals ciutats de l'àrea metropolitana, recolzats pel primer secretari del PSC, Salvador Illa, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.

4.000 persones han omplert el Palau Olímpic Vall d'Hebron

"Ni Colau ni Trias, ara toca PSC. Toca passar pàgina i obrir una nova etapa a Barcelona", ha afirmat el candidat de la capital, Jaume Collboni. En un discurs en què ha reivindicat el llegat dels batlles socialistes de la ciutat (Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos i Jordi Hereu), el fins ara soci d'Ada Colau a l'Ajuntament ha instat a la mobilització per evitar el triple empat que pronostiquen les enquestes: "El nostre enemic és l'abstenció".



Collboni ha reblat que "el partit que ha fet més per Barcelona ja és aquí, de tornada", i ha emmarcat l'acte en "la festa que avança la victòria socialista a tot Catalunya". El PSC aspira a mantenir l'hegemonia a bona part de l'àrea metropolitana i com a objectiu de màxims també apunta a recuperar les quatre capitals de província, de les quals ara no n'ostenta cap.



Corejat per un auditori entregats als crits d'"alcalde, alcalde", Collboni s'ha reivindicat fill del districte d'Horta-Guinardó, on ha tingut lloc el míting final. Prop de 4.000 persones han omplert fins dalt el Palau Olímpic Vall d'Hebron, una localització que ha servit a l'alcaldable per parlar dels "millors Jocs Olímpics de la història".

Pedro Sánchez i Salvador Illa en l'acte de tancament de campanya del PSC. — PSC

El que ha acompanyat Colau en la major part dels vuit anys al poder ha sentenciat que Barcelona i l'àrea metropolitana seran "el motor que torni a posar en marxa a Catalunya" i s'ha compromès a què la capital sigui la primera ciutat en aplicar la recent aprovada regulació dels preus del lloguer a l'Estat.



A més de la presència estel·lar de Zapatero i Sánchez -és el primer cop que tanca campanya amb el PSC-, han parlat les alcaldesses de Sant Boi i Sabadell, Lluïsa Moret i Marta Farrés, i també estaven presents la de Santa Coloma, Núria Parlón i la de L'Hospitalet, Núria Marín.

Moret s'ha dirigit a ERC, que aspira a fer forat en l'hegemonia socialista a l'àrea metropolitana i que va demanar el canvi en les alcaldies monocolor des de la restauració de la democràcia com Sant Boi i L'Hospitalet: "Àmplies majories de veïns ens han elegit durant 44 anys, això sí que és salut democràtica".

Recuperar Barcelona per recuperar Catalunya

"La verdadera esquerra és la que millora la vida a la gent", ha reblat Collboni en referència als comuns. Tampoc han faltat les crítiques a Xavier Trias, de qui ha afirmat que diu que no és de Junts però fa mítings amb Laura Borràs i Carles Puigdemont. Les enquestes pronostiquen una pugna frec a frec entre els tres candidats, amb ERC despenjada.

El "tres en ratlla" de Sánchez: "Governarem a Barcelona, a Catalunya i a Espanya"

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assenyalat que recuperar Barcelona "és el primer pas per guanyar Catalunya" en una idea reiterada per tots els oradors i sintetitzada per Pedro Sánchez com el "tres en ratlla": "Governarem a Barcelona, a Catalunya i a Espanya".



Illa ha afirmat que en aquesta campanya ha guanyat "la política útil", en contraposició a la que només vol mantenir-se en el poder, i s'ha proclamat com a principal executor d'aquesta en haver aprovat els pressupostos de la Generalitat, desencallat la renovació dels càrrecs públics caducats i haver posat els interessos de la ciutadania per davant dels partidistes.

"Faig una crida al vot útil per fer política útil, la que fan els socialistes", ha reblat. Illa ha reiterat que "Catalunya passi de la queixa a la feina" i ha criticat la "política estèril que només genera crispació" i el "llenguatge provocador" que hem vist en campanya.



"Feia molts anys que les campanyes de les municipals a Catalunya no parlaven de política útil", ha assenyalat mentre reivindicava les polítiques socialistes per recuperar l'espai públic a L'Hospitalet, impulsar el comerç a Barberà del Vallès, l'educació a Cornellà i les propostes per Lleida, Girona i Tarragona.

José Luis Rodríguez Zapatero en l'acte de tancament del PSC. — ACN

Per la seva banda, José Luis Rodríguez Zapatero, rebut amb una llarga ovació, ha reivindicat la tasca dels socialistes en la construcció de Barcelona i la Catalunya actuals i ha qualificat Illa del "polític revelació" de la dècada. "Quina sort tindrà Catalunya amb ell".



També ha agraït a Sánchez el diàleg i la decisió de "pacificar" amb els indults als líders independentistes i ha carregat contra un PP "buit de contingut": "A veure si espera que aparegui un ovni... per dir que la culpa es de Sánchez", ha ironitzat, enmig dels aplaudiments d'un públic entregat.