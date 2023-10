Festival de Cinema de Muntanya de Torelló: 45 films optaran a la Flor de Neu d'Or

La 41a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló (Osona) se celebrarà del 17 al 26 de novembre amb 45 projeccions que optaran a emportar-se la Flor de Neu d'Or. El film encarregat d'inaugurar el certamen serà Canigó 1883 d'Albert Naudín, que narra l'aventura de Jacint Verdaguer al Pirineu. El festival fa una aposta per renovar l'espectacle inaugural i en canvia el format, i recupera la Flor de Neu d'Honor per entregar-la a l'escaladora Sílvia Vidal.

Després de Maleïda 1882 (2019), Naudín completa el periple del poeta que va ser crucial per a la seva obra de Canigó. El film es projectarà per primera vegada a Torelló, amb la presència del director i els protagonistes el dissabte 18. No arribarà als cinemes fins a principis del 2024.

Com a novetat, enguany es recupera el Premi Flor de Neu d'Honor, que recaurà en l'escaladora catalana Sílvia Vidal, que tornarà sis anys després d'haver omplert la platea del teatre Cirvianum. Serà el dimecres 22 de novembre a les nou del vespre quan l'esportista explicarà la seva darrera gran aventura Sincronia Màgica, a través d'un nou relat audiovisual. Vidal és un des màxims exponents internacionals de l'escalada en solitari.

Rècord de títols

Un total de 136 pel·lícules de 23 països diferents s'han inscrit enguany per formar part del festival, una edició de rècord amb muntatges de fins al Kurdistan, Corea del Sud o Andorra, a banda dels països habituals. També es projectaran documentals d'Eslovàquia o Iran, entre d'altres. "Això demostra com el cinema de muntanya i d'aventura es recupera amb bona salut després de la pandèmia", ha explicat en la presentació el director del festival, Joan Salarich. França és el país que concentra més nombre de films a competició, seguit d'Espanya, Estats Units i el Canadà.

Entre els realitzadors que opten a endur-se el màxim guardó destaquen directors multipremiats com ara el suís Fulvio Mariani amb Il Ragno della Patagonia, o l'eslovac Pavol Barabas amb Grand Canyon. També repeteixen alguns habituals del festival com l'austríac Michael Schlamberger amb The Raven's Tale, el francès Christophe Raylat amb Trilogies, o el nord-americà Rafael Paese amb Tupungato-Empatía en la muerte.

Groenlàndia centrarà un espectacle inaugural renovat

El festival fa una aposta per renovar l'espectacle inaugural i en canvia el format per oferir "diferents maneres d'aproximar-se al país". Sota el títol de Goenlàndia: la Terra Verda, es proposa un viatge a la cultura i a les tradicions de l'illa a través del cinema, l'humor, la música, les il·lustracions i la poesia.

L'illa més gran del planeta serà així l'eix central de la 41a edició, que donarà el tret de sortida el divendres 17 de novembre. L'espectacle multidisciplinari el presentarà l'humorista Godai Garcia, amb música en directe de la cantautora Carla Serrat, un recital de poesia amb Josep Pedrals i Raquel Santanera, una mostra de 'live painting' d'Ari Miró i Eli Soler, i les intervencions de l'antropòleg especialitzat en la cultura inuit Francesc Bailón i l'explorador polar Ramón Larramendi.

Activitats paral·leles

El festival també organitzarà diverses activitats paral·leles durant els dies de projeccions amb l'epicentre del Camp Base, una carpa de gairebé 400 metres quadrats que s'instal·larà a la Plaça Nova. La novetat d'aquesta edició és que s'hi oferiran activitats cada tarda, mentre es consolida el Torelló Mountain Wines.