El Festival de Sitges reconeixerà Brad Anderson amb el Premi Màquina del Temps

El director de cinema Brad Anderson rebrà el darrer Premi Màquina del Temps de la 56a edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Se suma al reconeixement que també rebran enguany Hideo Nakata, Lee Unkrich, J.A. Bayona, Mary Lambert i Lamberto Bava. El festival també ha confirmat la presència de professionals del gènere com Takashi Miike, Aritz Moreno, Gareth Evans, Carlota Pereda o Quarxx.

A una setmana de l'inici de Sitges 2023, ja s'han venut 58.768 entrades, un 22,2% més que la passada edició. Amb aquestes dades l'organització espera una edició de "rècord" pel que fa a la venda d'entrades, el nombre de pel·lícules, les activitats i els convidats.

El director artístic, Ángel Sala, ha aplaudit el gran nombre d'entrades venudes, però ha reivindicat la seva gran "distribució". Els ha sorprès que determinades pel·lícules hagin generat molt d'interès i que hagin funcionat molt bé propostes de Panorama, segons han detallat aquest dijous en roda de premsa a la Filmoteca de Catalunya.

Anderson presentarà a Sitges el seu darrer treball Blood, una cinta de terror sobre un nen que pateix una malaltia després de ser mossegat per un gos, el que li provocarà una set irrefrenable de sang. El cineasta torna 20 anys després d'estrenar La maquinista, protagonitzada per Christian Bale, que va ser premiada i va causar un gran impacte entre públic i crítica. D'altra banda, el cinema asiàtic tornarà a ser protagonista amb un gran nombre de títols i amb convidats de nivell.

Enguany la campanya promocional del festival gira al voltant de Els ocells d'Alfred Hitchcock amb motiu del seu 60è aniversari. Es tracta de dues peces realitzades pel Lee Films i Marc Ortiz, que fan un particular homenatge: l'espot Parella s'ambienta al París del 68, mentre Escacs transporta a un suburbi de Nova York dels vuitanta.

Activitats paral·leles del festival

Entre les activitats paral·leles hi haurà propostes com l'espai gastronòmic Foodtastic, les projeccions de Sitges Family al Mercat Vell, les exposicions Miramar, l'Estudi Vidal o el Fanshop. També hi haurà el Meeting com a punt de troba i descans, l'esperada 13a edició del Zombie Walk pels carrers de la vila, el Sitges Industry o les Jornades Geogenre, amb trobades sobre el rol de la dona al cinema fantàstic.