El festival Sónar Barcelona celebrarà el 30è aniversari amb 250 concerts

El festival Sónar celebrarà la 30a edició a Barcelona el 15, 16 i 17 de juny amb 250 concerts, DJ, classes magistrals, xerrades i creacions tecnològiques de 20 països del món. Els grans noms del cartell d'enguany són Aphex Twin, Bad Gyal, Eric Prydz, Oneothrix Pint Never, Angel Molina, The Blessed Maddona i Carles Viarnès amb Alba G.Corral, entre altres.

L'edició d'enguany incorpora alguns canvis al Sónar Dia, que endarrereix fins a les 15:00 hores la seva arrencada i canvia la disposició de l'escenari del Sonar Village -el de la Plaça de l'Univers-, un espai ara gairebé tot cobert per combatre la calor. A més, la zona de restauració es trasllada del tot a l'interior del pavelló, que també acull les activitats de Sonar +D.

La programació diürna oferirà alguns grans espectacles tecnològics, com els de l'artista sonor i visual japonès Ryoji Ikeda, el genetista convertit en músic Max Cooper, el polivalent artista Oneohtrix Point Never, Kode9 amb el seu directe audiovisual Escapology i el pianista i compositor Carles Viarnès presentant el seu nou àlbum Hyper_O al costat de la visualista Alba G. Corral, entre molts altres noms.

Música i Intel·ligència Artificial

Pel que fa a Sónar+D 2023, abordarà aquest any les implicacions "culturals, ètiques, econòmiques i industrials" de les noves eines i processos creatius vinculats a la Intel·ligència Artificial. El programa, amb més de 130 propostes, inclou debats a l'entorn de l'aplicació d'aquesta tecnologia a la producció musical o audiovisual, o sobre les "amenaces" que comporta. En aquest sentit, també s'estudiarà com protegir la propietat intel·lectual "en aquesta nova realitat".

Entre els participants més destacats de l'escena internacional destaquen l'artista visual Weirdcore, el productor i articulista Elijah, l'especialista en ètica robòtica Kate Darling o els estudis creatius Universal Everything del Regne Unit i Rhizomatiks del Japó. També destaquen el director del programa de residències artístiques del Massachusetts Institute of Technology (MIT) i la comissària del programa artístic del CERN-Centre Europeu per a la Recerca Nuclear.

Més enllà de les seves dates, el Sónar 2023 s'expandirà fins a les festes de la Mercè. El certamen ha estat convidat a crear la música per al Piromusical que posa fi a la festa de la ciutat. "Ens fa molta il·lusió. Els 30 anys d'història musical del festival els condensarem en 25 minuts, és un repte i quelcom divertit que la celebració de l'aniversari mereixia", ha explicat el codirector del festival Ricard Robles.