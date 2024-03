Fiança d'1,6 milions al president d'Efial arran de l'acusació de l'Ajuntament de Tortosa

L'Audiència Nacional imposa una fiança d'1,6 milions al president d'Efial, Antoni Martos, després d'acceptar l'escrit d'acusació de l'Ajuntament de Tortosa, fixant així una nova xifra per responsabilitat civil. L'alcalde Jordi Jordan ha demanat que l'exalcaldessa Meritxell Roigé doni explicacions sobre els procediments que es duien a terme amb l'empresa, quan aquesta era regidora d'Urbanisme i presidenta de l'empresa municipal Gumtsa.

En concret, aquesta quantitat correspon al frau que el consistori ha pogut quantificar amb relació a diversos contractes de suposada licitació i adjudicació irregular, i que es van fer l'empresa municipal, així com també amb Tortosa Esports. A més dels contractes de 2008 i 2011 que ja havia inclòs la Fiscalia en el sumari, l'Ajuntament n'inclou un tercer que eleva les pèrdues a rescabalar d'1,05 a més d'1,6 milions.

Segons ha detallat el consistori, el nou contracte és del setembre de 2012 per treballs d'assistència econòmica i financera, de 189.700 euros. Com els altres dos casos, la licitació es va fer en procediment negociat i sense publicitat. Es va acabar adjudicat a la consultora en concursos que dirigia la mateixa empresa, "vulnerant totes les normes de contractació pública", segons el batlle.

Els altres dos contractes són en concepte de serveis per a treballs d'assistència econòmica i financera a l'empresa d'Urbanisme de Tortosa, Gumtsa, presidia llavors per l'exalcaldessa Meritxell Roigé. El contracte de 2008 es va adjudicar per 350.000 euros i es va ampliar amb més de 60.000 euros més, mentre la contractació de 2010 tenia un import de més de 390.000 euros, prorrogat l'any següent amb una quantitat superior als 781.000 euros.

Relacionada amb aquest cas també apareix l'empresa municipal Tortosa Esport. En aquest cas, la Fiscalia considera que es va fraccionar un contracte sense motivació, en aspectes de comptabilitat i fiscalitat, per valor de 104.810 euros.

Roigé, assenyalada

L'alcalde ha defensat que la resposta "referma la necessitat" que el consistori s'havia de personar en la causa per recuperar els diners. L'exalcaldessa havia rebutjat personar-se en el cas Efial en l'anterior mandat i també en l'actual, quan el grup de Junts va votar en contra de la decisió al plenari. Roigé no està acusada ni investigada en aquest cas, però és una de les testimonis que citarà el Ministeri Fiscal en el judici.

Jordan ha criticat que Gumtsa "no va ser un instrument per fer més eficaç la gestió de la contractació de l'obra pública". "Va ser un instrument ineficaç, deficitari, per a externalitzar funcions que podia fer l'Ajuntament i eludir la intervenció fiscalitzadora i econòmica de l'interventor i secretari municipal", ha afegit.

Sis anys de presó i el retorn dels diners

L'Ajuntament de la capital ebrenca acusa el president d'Efial dels delictes continuats de prevaricació administrativa, de frau en l'administració i de malversació de fons públics. Li reclamen una inhabilitació per ocupar càrrec públic i sis anys de presó, la pena màxima. "Treballem per recuperar aquests diners", ha assegurat Jordan.