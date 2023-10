Figa Flawas presentarà nou disc a l'abril a Salt en el marc del festival Strenes

El conjunt musical Figa Flawas presentarà el segon disc de la formació en un concert el 6 d'abril a la sala La Mirona de Salt, en el marc del festival Strenes. L'actuació al local gironí serà el de l'inici de la gira de presentació del treball dels vallencs.

Fa uns dies, els Figa Flawas van presentar Xtraterrestres (na de na), una nova cançó amb arranjaments d'electrònica i ànim festiu amb què el conjunt de Valls tanca l'EP Recent t'arriba la invitació… El nou single abraça referències de la cultura pop com la nina Barbie i el nino Ken, el personatge del Club Super 3 Tomàtic, l'artista C. Tangana o la sala Razzmatazz, entre d'altres.

El nou tema s'afegeix als que els vallencs han publicat fins ara, Mussegu, Diabla, Xalala i Aurora, cançons habituals als concerts d'una gira que acabarà aquest any amb 76 actuacions. Tots ells han estat publicats al llarg de l'últim mig any i acumulen set milions de reproduccions a la plataforma Spotify. En alguns han comptat amb les col·laboracions d'artistes com Lluís Gavaldà d'Els Pets, Mushka o Stay Homas.



En paral·lel, el conjunt ha anunciat que ha exhaurit les entrades per al concert que farà el 20 d'abril a la Sala Apolo de Barcelona com a part del Festival Cruïlla de Primavera.