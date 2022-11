Filmin aposa pel talent català: aquestes són les seves quatre noves produccions

Filmin ha presentat quatre noves produccions originals que es podran veure en els pròxims mesos. Són dues autoficcions i dues sèries documentals, Oswald el falsificador, Autodefensa, Terenci, la fabulació infinita i Selftrape, segons ha avançat la companyia aquest dilluns.

Coincidint amb el seu quinzè aniversari, Filmin aposta per quatre produccions diferents que comparteixen una aposta pel talent local i la llibertat creativa. Es tracta de productes rodats a Catalunya amb presència del català i amb lideratges femenins.

El primer títol que s'estrenarà és Autodefensa el 29 de novembre i la versió en sèrie del falsificador Oswald serà una realitat al gener. Els altres projectes estan en producció i es preveu enllestir-los la primera meitat de 2023.

Berta Prieto i Belén Barenys, protagonistes de la sèrie 'Autodefensa' de Miguel Ángel Blanca. — Filmin / ACN

El director editorial i cofundador de Filmin, Jaume Ripoll, ha reivindicat la "prudència" amb la qual treballa la plataforma i ha detallat que volen realitzar entre 2 i 4 produccions originals l'any. En roda de premsa han presentat quatre projectes, encara que han explicat que en tenen un cinquè, però que encara no el volen fer públic.

'Autodefensa'

La primera proposta que arribarà el 29 de novembre serà Autodefensa de Miguel Ángel Blanca i protagonitzada per Berta Prieto i Belén Barenys. La sèrie conta els conflictes de la generació que té actualment 24 anys. Parla de dues amigues que intenten sobreviure a Barcelona al mateix temps que volen divertir-se.

"Hem trepitjat línies vermelles tota l'estona", ha afirmat Blanca. L'equip ha valorat molt positivament el procés d'elaboració dels guions perquè les històries han anat "mutant" i perquè mostren personatges que "no intenten ser referents de ningú ni extreure conclusions".

'Oswald, el falsificador'

El director de cinema català Kike Míllo signa la sèrie Oswald, el falsificador que arribarà a Filmin a principis d'any i cohabitarà amb la pel·lícula sobre el mateix personatge que és un dels documentals més vistos de la plataforma. Igual que el film, repassarà la trajectòria Oswald Aulestia Bach, l'artista català perseguit per la justícia americana per formar part d'una de les majors trames de falsificació d'art de les últimes dècades.

Maillo ha explicat que la sèrie és una reconstrucció de la pel·lícula que va més al "fons de la qüestió". "Tenim temps per explicar millor el personatge i hi tenen espai més anècdotes. Podem anar una mica més enllà del final que com ho fem en el llargmetratge", ha concretat. La sèrie seran tres episodis de 40 minuts cadascun que s'estrenarà el gener de 2023.

'Terenci, la fabulació infinita'

Terenci, la fabulació infinita serà una sèrie documental de Marta Layana sobre el novel·lista Terenci Moix coincidint amb el vintè aniversari de la mort. Amb la participació de Televisió Espanyola a Catalunya arribarà el primer quadrimestre de 2023.

El document s'està rodant amb entrevistes al cercle més proper del novel·lista i amb material d'arxiu. L'objectiu és mostrar la passió que sentia per ser el centre d'atenció i explicar el seu estil. La sèrie tracta qüestions com la sexualitat i el desig així com la voluntat de cridar l'atenció. Es tracta de tres episodis d'entre 45 i 50 minuts.

Selftrape'

Les germanes actrius Joana i Mireia Vilapuig repassen les conseqüències que va tenir per a elles formar part del repartiment de la sèrie de TV3 Polseres Vermelles. La sèrie aborda la relació de les germanes, com es va complicar i com van madurar havent de pair un èxit en plena adolescència que després es va esvair. A través de sis capítols de 35 minuts, la sèrie, amb un fort component autobiogràfic, incideix en la indústria audiovisual i en la competència que genera.

La producció ha esdevingut un procés terapèutic per les actrius que els ha suposat "reconstruir la relació". Encara que l'experiència de la sèrie Polseres Vermelles els va suposar un trauma, han dit que no s'anomena la producció i que tampoc hi participen actors que en formessin part.