Una precampanya llarga i una campanya curta i frenètica. La repetició electoral anticipada de la XII Legislatura, la segona més curta de la història recent, estaria marcada per uns terminis més curts que la de les eleccions que la van precedir. La Llei Orgànica del Règim Electoral General estableix que la campanya, en aquestes circumstàncies, durarà vuit dies en comptes dels 15 que dura la campanya d'unes eleccions convencionals.



Els terminis s'escurcen arran d'una reforma introduïda en 2016 en la norma que regula els procediments electorals. L'article 99.5 de la Constitució recull que, després d'una primera votació fallida en una investidura, si transcorreguts dos mesos no ha estat investit cap candidat, el rei dissoldrà el Congrés i el Senat i convocarà eleccions.

La primera votació fallida en aquest cas es va produir el 23 de juliol, quan Pedro Sánchez no va aconseguir una majoria absoluta dels suports de la Cambra per a ser escollit president del Govern espanyol. Per tant, el termini finalitza el 23 de setembre, és a dir, dilluns que ve. Atès que el rei ha optat per no designar cap candidat i no es forçarà la convocatòria d'un segon intent d'investidura, el temps correrà fins al dia següent de l'expiració del termini, quan es publiqui el decret de convocatòria d'eleccions, el dimarts 24.



La reforma introduïda en la llei electoral desenvolupa un escurçament dels terminis en aquest supòsit, és a dir, quan es convoquen eleccions com a conseqüència d'una votació d'investidura fallida. La disposició addicional setena recull que "en el supòsit d'eleccions a Corts Generals com a conseqüència del que disposa l'apartat 5 de l'article 99 de la Constitució, la campanya electoral, que començarà el dia trenta-vuitè posterior a la convocatòria, durarà vuit dies" .



Amb aquesta reducció del temps de la campanya electoral, el procés fins a les eleccions durarà 47 dies i no 54, com en els processos electorals convencionals, on la campanya té una durada de 15 dies. Tenint en compte que les eleccions se celebraran el 10 de novembre, i que el dia 9 tindrà lloc l'anomenada jornada de reflexió, la campanya començarà el dia 1, festiu, i acabarà el dia 8, el divendres abans dels comicis, que es desenvoluparan el diumenge.

Poques enquestes i menys subvenció electoral



Escurçar la durada de la campanya té altres efectes col·laterals. També es veurà un procés cap a les eleccions que comptarà amb menys enquestes electorals. La LOREG estableix en aquest sentit que "durant els cinc dies anteriors a la votació queda prohibida la publicació, difusió o reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació", de manera que es podran publicar estudis electorals fins el dilluns 4 de novembre.



La disposició addicional setena també introdueix modificacions respecte a les subvencions electorals dels partits quan es convoquen uns comicis mitjançant l'article 99.5 de la Constitució. Concretament s'estableix que "les quantitats previstes per subvencionar les despeses que originen les activitats electorals es reduiran, en funció dels escons i dels vots obtinguts per cada candidatura, en un trenta per cent". Com a conseqüència dels resultats obtinguts en les passades eleccions, les del 28 d'abril, els partits van rebre 66,5 milions d'euros.