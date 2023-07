Final de les mascaretes als centres sanitaris: en quins casos continuen sent recomanables?

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la retirada de les mascaretes en l'àmbit sanitari general, encara que es mantindran en determinades zones sanitàries. Així, la seva utilització passa a ser tan sols recomanable en centres ambulatoris, sociosanitaris i en farmàcies.

La legislació es remunta a l'inici de la pandèmia de Covid-19 el 2020. A partir del maig d'aquell any el seu ús va ser obligatori en tots aquests espais. Un cop el canvi normatiu quedi publicat al BOE, previsiblement aquest dimecres, la norma quedarà abolida. En els espais interiors no sanitaris, van deixar de ser obligatòries l'abril de l'any passat.

D'aquesta manera, "no caldrà portar la màscara en entrar en una farmàcia, ni durant la visita a una residència de gent gran, ni als centres sanitaris", afirma el comunicat publicat pel Ministeri de Sanitat. Altres llocs on no serà necessària la seva utilització són els fisioterapeutes i les clíniques dentals.

Tot i això, segueixen qualificant-ne l'ús com a "altament recomanable", especialment en aquells casos en què hi hagi símptomes d'una possible infecció respiratòria als espais esmentats.

On poden exigir encara la màscara?

La persona que entri en quiròfans, àrees amb malalts crítics o immunodeprimits, així com a la Unitat de Cures Intensives (UCI) haurà de portar de manera obligatòria la mascareta, ja que, en cas contrari, es podria posar en risc les persones que es trobin en aquests llocs.



També entra dins de l'enumeració les unitats oncològiques dels hospitals, on les mascaretes es feien servir fins i tot abans de l'arribada de la pandèmia.