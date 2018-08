Fins a quina temperatura es pot treballar a l’aire lliure?

Un dels darrers accidents laborals a l’Estat espanyol, que va passar a finals de juliol a Sevilla, va succeir a les nou de la nit en un sector, com el de la construcció, on s’especifica que a l’estiu la jornada ha de ser intensiva. La víctima era un operari que asfaltava una carretera a una temperatura per sobre dels 35 graus. Aquest exemple serveix per constatar que a legislació laboral actual no existeix cap tipus de protocol per indicar la temperatura màxima a la qual s’ha de paralitzar una feina a l’exterior ni com actuar davant un episodi d’onada de calor com el que acabem de viure.



"A un feina on es treballa a l'interior, està establert que els 27 graus són la màxima suportable", expliquen des de la secció de Salut Laboral del sindicat CCOO a Catalunya. Per això, demanen que "les empreses intensifiquin la formació als seus treballadors, especialment els primers auxilis". A més, des del sindicat es lamenta que qualsevol incidència d’un treballador a l’aire lliure amb la calor, a part de no estar contemplada en cap protocol, no queda reflectida com accident laboral.



L’onada de calor ha deixat novament morts a l’Estat espanyol, onze d’ells ja confirmats de moment a Catalunya pel Departament de Salut. CCOO Catalunya insisteix que són "les empreses les que han d’avaluar per llei i preveure qualsevol risc que puguin patir els seus treballadors". La realitat és que en el cas de la calor, la majoria d’elles no ho analitzen i només reaccionen davant de les queixes reiterades dels seus empleats. El sindicat proposa mesures com "reorganitzar l’activitat per evitar les hores de més calor, reduir la càrrega de feina o fer pauses".

Poca prevenció davant els riscos laborals

Molts dels treballadors no són conscients dels riscos que suposa treballar a l’aire lliure amb temperatures altes. Els seus representants plantegen la necessitat de realitzar cursos perquè "coneguin els símptomes de les onades de calor i siguin capaços de prendre mesures preventives abans que aquesta es produeixi".



Les dades del Ministeri de Treball de 2017 contemplen 90 accidents laborals en l’àmbit estatal per calor o insolació. D’aquests, només dos són mortals. UGT Catalunya assegura que les xifres suposen "una infranotificació del fenomen, que ha de ser corregida perquè es puguin preveure". El sindicat també aposta per la informació i la formació. "La prevenció no és un cost, sinó una inversió. Per tant, les empreses han d’establir protocols per reduir els riscos". UGT Catalunya reclama al Govern i a la Inspecció de Treball que incrementin la vigilància i vetllin pel compliment dels convenis col·lectius en matèria de riscos laborals.



De fet, les campanyes públiques i els missatges preventius que es llencen durant les onades de calor se centren de forma exclusiva en els nens, la gent gran i els esportistes, deixant en l’oblit als treballadors que exerceixen la seva activitat a l’aire lliure.

La barrera dels 40 graus

Seguint les guies publicades per l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst), UGT i CCOO recorden que una persona treballant a l’aire lliure que suporta una temperatura de 40 graus i pateix un cop de calor té fins a un 25% de possibilitats de morir. Per evitar-ho, tornen a al·ludir a les mesures preventives, com la protecció solar, la hidratació o reduir l’exposició al sol a les hores del dia que faci més calor.



Un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), que ha extret dades d’accidents laborals registrats en les darreres dues dècades, conclou que la calor extrema incrementa un 9% la possibilitat de patir-los.



En l’àmbit estatal, l’onada de calor s’ha tancat amb dos morts: un home de 78 anys que feia tasques agrícoles a Múrcia i un operari que treballava a l’aire lliure a la mateixa comunitat. Aquestes són les dades oficials, però els experts en salut laboral precisen que les temperatures altes "aguditzen les patologies prèvies i accentuen la mortalitat en els dies posteriors". Encara que pocs empleats ho practiquen, els sindicats apunten que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals contempla "el dret del treballador a interrompre la seva activitat i abandonar el seu lloc de feina quan consideri que posa en perill la seva salut".

Més de 400 consultes per l’onada de calor



L’onada de calor ha deixat onze víctimes mortals a Catalunya, segons l'Agència de Salut Pública, que no descarta que hi pugui haver nous casos. Durant l’episodi de pujada de temperatures que es va desenvolupar entre el 2 i el 8 d’agost, el servei del CatSalut Respon ha atès 453 trucades, algunes de les quals impliquen la mobilització de recursos sanitaris.



El mateix estudi d’ISGlobal ha comprovat que a partir de les 11 del matí dels dies en què es produeix l’onada de calor, la productivitat dels treballadors cau una mitjana d’un 25% si aquests no tenen els recursos necessaris per combatre-la. A llarg termini, fins i tot les vendes de l’empresa es poden ressentir. Més enllà de les xifres i les estadístiques, es demostra que invertir en salut laboral pot arribar a ser un bon negoci per les empreses. Tal com asseguren els sindicats, "el que no pot ser és que tothom hagi de treballar com si no passés res quan en l’ambient hi ha 10 graus més".