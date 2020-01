Fira de Barcelona impulsa el saló BforPlanet pel desenvolupament sostenible

Fira de Barcelona celebrarà entre el 26 i el 28 de maig el saló BforPlanet, centrat en l'impuls al sector privat dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Organització de Nacions Unides (ONU). El saló, que s'ha presentat aquest dijous al Palau de la Múscia, s'estructurarà en tres àrees -Be Inspirational, Be Proactive i Be Synergy-, entorn a les que es faran conferències per impulsar l'aplicació d'ODS, es mostraran projectes i eines concretes per aconseguir-ho i s'oferiran espais de negoci i col·laboració entre entitats. L'esdeveniment tindrà lloc al recinte de Gran Via i se celebrarà simultàniament amb Innovate4Climate, certamen especialitzat en finançament, inversió i mercats climàtics que organitza el Banc Mundial.

Els agents empresarials es comprometen amb els ODS

Durant la presentació d'aquest dijous s'ha fet una sessió amb la participació del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell; el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, i la consellera en el Banc d'España Soledad Núñez. Els agents econòmics i empresarials s'han compromès amb la consecució dels Objectius del Desenvolupament Sostenible de l'ONU i amb el nou saló organitzat per Fira de Barcelona, el BforPlanet, per a impulsar-los en el sector privat.



El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmat que els empresaris són un actor rellevant en la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible i que la patronal està treballant en aquesta direcció, encara que ha apostat per fer-ho "d'una manera equilibrada, justa i al llarg dels anys per a no perdre competitivitat".

Per part seva, el president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha avisat als empresaris que en els pròxims anys difícilment podran competir a nivell internacional "sense un compromís clar amb la responsabilitat social de l'empresa i l'adaptació als ODS", i ha reivindicat les iniciatives que està impulsant la seva corporació per a adaptar el teixit empresarial català a la lluita del canvi climàtic.



Faus ha defensat que les empreses saben que han de comprometre's amb la consecució dels ODS pel seu propi bé, perquè els joves vulguin treballar en elles i els inversors apostar per elles: "Només per egoisme, els empresaris s'estan posant les piles", ha dit, però ha advertit que no és viable aplicar-los tots.



També ha participat la consellera del Banc d'España Soledad Núñez, que ha argumentat que l'adaptació del sector financer a la lluita contra el canvi climàtic és una "oportunitat de negoci" per a participar en el finançament d'aquesta mena d'inversions a través de préstecs verds, i ha celebrat que el BforPlanet pugui ajudar a generar consciència i iniciatives sobre aquest assumpte.

L'aposta per la sostenibilitat de Fira de Barcelona

El president del Consell d'Administració de Fira i del saló, Pau Relat, ha explicat que el nou esdeveniment s'emmarca en l'estratègia de la institució d'apostar decididament per la sostenibilitat. En aquest sentit, ha afegit que Fira "té molt present la importància de l'entorn, és conscient de l'impacte que tenen les fires, però també del fet que poden ser grans caixes de ressonància d'una acció decidida a favor de la sostenibilitat i treballar per un planeta millor".

Les conferències de Be Inspirational es dividiran en un primer bloc denominat 'Leadership Summit', que reunirà ponents de prestigi internacional de l'àmbit empresarial, la política o la investigació científica. Hi haurà un segon sota el títol 'Challenge Sessions', que agruparà la resta de conferències distribuïdes per àmbits temàtics.



Pel que fa a la zona expositiva, el Be Proactive, reunirà un centenar d'estands d'empreses i institucions que exposaran els seus projectes en matèria d'ODS. En aquesta zona també hi haurà la 'Innovation Plaza', una zona amb les últimes novetats i projectes que poden contribuir a implementar accions per incorporar ODS a qualsevol organització.

La presentació del nou saló ha tingut lloc aquest dijous al Palau de la Música, en un acte que ha comptat amb la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i directius d'empreses i entitats.