Fira de Barcelona vol que el Mobile allargui la seva estada a Barcelona

El president de la Fira de Barcelona, Pau Relat, ha explicat aquest dilluns la seva intenció de reforçar la col·laboració amb la GSMA, l'associació organitzadora del Mobile World Congress (MWC), després de la cancel·lació de l'edició de 2020 a causa de l'alerta social pel coronavirus. La suspensió de la fira, que s'hauria d'haver celebrat del 24 al 27 de febrer a la capital catalana, ha estat debatuda aquest dilluns en una taula amb el president del Govern, Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès, empreses i administracions relacionades amb l'esdeveniment.

"Volem reforçar el nostre partenariat amb la GSMA per perllongar forces anys més la permanència amb nosaltres", ha dit Relat després d'assistir a la reunió, que ha estat convocada per Torra. Relat ha posat en valor que per aconseguir aquest objectiu es necessita "unitat, consens i discreció", i ha agraït el suport que ha rebut Fira de Barcelona els últims dies per part de totes les administracions i de tots els sectors.



El president Quim Torra, per la seva banda, ha agraït "la imatge d'unitat i energia" que s'ha projectat amb aquesta reunió i ha emplaçat a les autoritats presents a conjurar-se perquè l'any 2021 es faci "una nova i gran edició" del MWC, amb l'objectiu que Catalunya es consolidi com un hub digital de referència. Torra ha anunciat que crearà una comissió amb participació dels departaments d'Economia, Polítiques Digitals, Territori i Treball per analitzar les conseqüències de la cancel·lació de l'esdeveniment.



Per la seva banda, els ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat han aprofitat la reunió per expressar el seu compromís amb el Mobile. El primer tinent d'alcaldia de l'Hospitalet, Francesc Josep Belver, ha anunciat que aquesta setmana el ple aprovarà la primera tramitació per ampliar el recinte de la Fira a la ciutat, mentre el seu homòleg a Barcelona, Jaume Collboni, ha parlat "d'aposta institucional" per l'esdeveniment.

El president de la Fira de Barcelona també ha fet valdre que la institució hagi acceptat celebrar per primer cop el 2021 la fira d'audiovisual Integrated Systems Europe (ISE). "És una fira que ens ajudarà a apuntalar Barcelona i el seu territori com a plataforma claríssima i pol europeu en tecnlogies digitals", ha destacat.