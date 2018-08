Fira de Tàrrega: teatre de carrer per repensar el món on vivim

Tàrrega ja es prepara per acollir del 6 al 9 de setembre un dels festivals per antonomàsia de les arts de carrer internacional. La capital de l’Urgell acull una nova edició de la Fira del Teatre al Carrer, la número 38, centrada en promoure noves experiències sobre aquest gènere que qüestionen la relació que tenim amb l’espai públic. El certamen, sota la batuta de Jordi Duran, en el seu darrer any al capdavant de la Fira, ha fet des del 2015 una aposta per "reivindicar els actius de les arts de carrer" i enguany no vol quedar al marge de l’impacte de la situació política que viu Catalunya. Duran explica que "res ha estat igual des del passat 1 d’octubre en el significat de l’espai públic i precisament l’edició d’enguany de la Fira pretén rellegir com veiem aquest espai i donar veu al públic assistent". "Els escenaris del Festival acaben convertint-se en espais de participació on tot hi tindrà cabuda", afegeix.



Enguany s’han elaborat nou itineraris artístics per facilitar la navegació dels visitants en el programa d’aquesta edició. Ja fa uns anys que Duran va decidir prioritzar "la gent que programa i cuidar-la". "Quan es feien 100 o 120 espectacles era inabastable. Ara tenim 50 obres, és accessible i el programador té la sensació que veu moltes coses i no se’n perd tantes", assenyala. Precisament perquè aquest públic professional pugui abastar el major nombre d’espectacles a un preu més econòmic s’ha presentat, com a novetat d’enguany, el Happy Welcome que fa un 50 per cent de descompte en totes les entrades del dia 6 de setembre, primer dia de Fira.



Aquests recorreguts artístics estan concebuts per a què els espectadors trobin els espectacles més adients per a gaudir al màxim de la Fira. Enguany són nou propostes de menús gastronòmics que serviran de guia en la tria d’espectacles. Els assistents, àvids de menjar-se la programació teatral, podran escollir entre el menú burgés (amb espectacles de teatre de sala), el menú força (arts de circ), el menú infantil, el vegà (amb obres polítiques, feministes i compromeses), el de festa major o bé el Nouvelle Cuisine amb propostes contemporànies.

"La Fira pretén mirar al passat per entendre el present, i al present per encarar el futur. Per aquest motiu vol retre homenatge als clàssics contemporanis i al codi teatral a l’espai públic", resumeix Duran. Una tradició avalada per la presència de grans noms nacionals i internacionals que "portaran obres representades a Europa els darrers 5 anys i no hem vist mai a Catalunya", recalca el director artístic de Fira Tàrrega. El present serà per a gent que treballa des de l’avui i les coses que passen ara. Un exemple són Les Impuxibles (una de les companyies que formen part del cartell d’aquesta edició de la Fira), que tenen la necessitat de fer servir l’art com a altaveu de denúncia i canvi social, posicionant-se en una política d’igualtats. I tot això serveix per mirar al futur. El certamen vol ajudar a trencar el gel i presentar gent que despega com Ariadna Coca, Emília Gargot o Clàudia González. És un equilibri entre passat, present i possibilitat de futur.



Aquest any serà la companyia francesa Lucamoros amb un espectacle d’arts visuals "La tortue de Gauguin" qui inaugurarà Fira Tàrrega. L’espectacle construeix a través d’ombres, pinzells i càmeres una performance de teatre visual que mostra el procés d’elaboració d’una obra gràcies a una estructura vertical de nou metres amb sis pintors, una actriu i música en directe.



D’entre les propostes internacionals destaquen també les de les companyies mexicanes i xilenes amb les quals la Fira ha establert un "flirteig" des de fa uns anys per crear vincles a través de les coproduccions. Un clar exemple d’aquesta bona sintonia és la presentació d’una coproducció entre estudiants llatines del Màster d’Arts de Carrer i el dramaturg català Sergi Belbel. A Mexicatas, Belbel signa la dramatúrgia i vuit actrius mexicanes expliquen amb humor les seves experiències a l’exili entre nosaltres. Una altra peça a tenir en compte és la del dramaturg mexicà Antonio Zúñiga, que va acceptar l’encàrrec de FiraTàrrega d'escriure un text teatral per a l'espai públic basat en la memòria històrica, destinat a espectadors a partir de 6 anys. Melina Pereyra dirigeix a Chroma Teatre en aquesta peça poètica i màgica que s’anomena "Prácticas de vuelo para acabar con el olvido" i que s’havia de representar al cementeri de la capital de l’Urgell. Però després de la polèmica amb familiars dels difunts enterrats, per l’emplaçament de l’obra, des de la direcció de la Fira s’ha decidit representar-la a la part exterior del recinte municipal.



Un dels reptes que es planteja Duran i que considera de futur, abans de deixar la direcció, és el de "superar el classisme que perviu encara en el món de les arts. Sempre s’ha vist l’art de carrer com una disciplina menor i a Tàrrega posem en primer pla la reinterpretació d’aquest espai públic".