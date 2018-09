La Fiscal General defensa l'autonomia de la Fiscalia abans del judici dels presos catalans

La Fiscal General de l'Estat, María José Segarra, ha obert l'any judicial amb el tradicional discurs que ja fa un temps és notícia política. Segarra no ha pogut evitar parlar del paper del poder judicial al cas català i ha afirmat que "les legítimes aspiracions d'una part de la societat" catalana "han de ser canalitzades a través de l'ordenament jurídic" i que "no poden haver-hi excepcions". Enguany, la Fiscal General ha utiltizat un to molt diferent al que el seu predecessor, José Manuel Maza, mort el novembre de 2017, qui va prometre una "actuació serena" davant "voluntats unilaterals". Tot i les bones paraules, el curs polític sortint va deixar un relat molt diferent.



La rebaixa en la bel·ligerància retòrica no implica, per altra banda, moure una coma de la recepta del govern de Pedro Sánchez que segueix agafant una lectura rígida del marc constitucional com a marc de referència d'aquesta legislatura, incloent la defensa obstinada de l'Estatut d'Autonomia. Segarra ha recordat que durant l'any 2017 a Catalunya es va viure un "desbordament de l'ordre constitucional i estatutari, impedint el compliment de les resolucions administratives i judicials".



Aquestes actuacions es van trobar amb "la ferma actuació" de les institucions de l'Estat de Dret i la Fiscalia, segons les seves paraules, que va acabar amb l'empresonament de set polítics independentistes, dos líders socials i l'exili de quatre membres del Govern, entre ells, l'expresident Carles Puigdemont. La defensa de la jurisprudència espanyola sobrepassa les demandes cap a Segarra per a que retiri l'acusació de rebel·lió contra els presos catalans en la nova fase judicial on entrarà el cas aquesta propera tardor, quan s'iniciarà el judici oral previsiblement el novembre.

Segarra no s'ha referit directament a la situació dels presos catalans un dia abans de la Diada Nacional de Catalunya que, precisament, girarà entorn la defensa del seu alliberament i el retorn dels exiliats. Sí que ha volgut subratllat l'autonomia amb la que actua la fiscalia respecte el poder polític, indicant que l'Estat espanyol té "un sistema judicial fort, sòlid, al servei de l'Estat de Dret i un Ministeri Fiscal que actua amb absoluta autonomia i només al servei del principi de legalitat".



La Fiscal sí que s'ha volgut mostrar ferma davant les peticions del sobiranisme respecte la macrocausa contra l'independentisme: "Seré especialment ferma davant qualsevol intent de condicionar, personal o professionalment, a qui exerceix les seves funcions en aquesta comunitat. A tots vull mostrar el meu suport absolutament inequívoc", ha dit.