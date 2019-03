La fiscal Madrigal dispara contra un 'observador' de l'1-O: "El vull desqualificar"

La Fiscalia ha travessat una nova línia al judici al procés. Durant la declaració com a testimoni de l'exdiputat socialdemòcrata alemany Bernhard Von Grünberg, qui va visitar Catalunya durant la jornada del referèndum de l'1 d'Octubre de 2017 -si bé va negar haver exercit tasques d'"observació electoral" i va assegurar haver carregat amb el pagament de totes les seves despeses-, la fiscal Consuelo Madrigal ha manifestat que vol "desqualificar" el seu testimoni.



El testimoni, cridat per les defenses, ha comparegut durant la 23a sessió de la causa per explicar el que va percebre en aquesta jornada, si bé Madrigal li interrompia ja en les seves primeres respostes, i el president de la Sala penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, intervenia per exigir-li que li permetés explicar-se.

Es dóna la circumstància que Von Grünberg, que no parla espanyol, va requerir del suport d'un intèrpret que anava traduint les seves paraules de manera consecutiva, i Marchena ha ressaltat aquest fet per a demanar-li a Madrigal que no tallés les seves respostes: "No sabem el que està dient", recordava, mentre la representant del Ministeri Públic insistia: "Una mica sí".



El president de la Sala, que també ha tallat al testimoni en alguna ocasió -"No ve a declarar sobre la normalitat de la democràcia"- ha retret a Madrigal que li preguntés per qui va rebre els requeriments del Tribunal Constitucional sobre el referèndum - "Probablement excedeix l'àmbit del testimoni"-, quants votants ferits va poder veure en aquesta jornada -"Ha dit diversos"- o quantes ambulàncies va poder comptar.



Poc després, Marchena li demanava que tornés al "bon camí" de centrar-se "en el que ha estat objecte de respostes", i Madrigal aprofitava per a preguntar-li si s'havia preocupat per situacions "similars" a la de Catalunya al seu "propi país", en clara referència a Baviera. En aquest punt, el magistrat president li ha recordat que el que pot ser "molt interessant en altres ordres", a la Sala penal no gaudeix d'aquest interès.



"Estem en el torn dels interrogatoris, si es vol desqualificar el testimoni del declarant ho pot fer". "Sí, el vull desqualificar", responia, mentre Marchena incidia que "aquí estem en el tractament jurídic dels fets".



Amb tot, la Fiscalia ha vist passar a desenes de testimonis fins que ha optat per actuar d'aquesta manera. Durant la sessió 16 de la causa, el 13 de març, el també representant del Ministeri Públic, Jaime Moreno, va demanar per primera vegada investigar a un testimoni per un presumpte delicte de fals testimoni, embravit pels advertiments de Marchena a aquest compareixent.