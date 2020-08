La Fiscalia Anticorrupció obre diligències contra la CUP per la campanya de l'1-O

La Fiscalia Anticorrupció ha obert diligències contra la CUP per una partida de 168.666,63 euros que va destinar a la campanya del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.



Proveïdors de la CUP per la campanya pel referèndum estan sent citats a declarar, ha informat el diari Ara. Les citacions van començar el passat mes de febrer i, després del confinament, s'han tornat a activar. Una quinzena de persones ja haurien declarat i un dels seus dirigents, que era membre del secretariat el 2017, ja ha estat citat com investigat.



La pròpia organització independentista ha donat difusió a través de xarxes socials a la noticia publicada per aquest diari català.

La Fiscalia Anticorrupció, que ha decidit actuar d'ofici, veu en l'actuació de la CUP un possible delicte de malversació.



La investigació sorgeix d'una proposta de resolució de Ciutadans, presentada ara fa un any, en la qual assenyalava que les assignacions que reben els grups parlamentaris a través del pressupost del Parlament són per desenvolupar les seves funcions i no "sufragar activitats il·lícites".

Sobre els militants de la CUP pot recaure, doncs, segons ha informat el mateix diari, l'acusació d'un "possible delicte de malversació, per haver destinat fons públics a sufragar despeses relacionades amb el referèndum a través dels ingressos que rebien com a grup parlamentari".



La pròpia CUP, segons la mateixa informació, havia justificat al Parlament despeses en "publicitat, propaganda i relacions públiques" de l’1-O en l’informe sobre la comptabilitat específica de les subvencions als grups parlamentaris d’aquell any, elaborat per l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria, que és el servei d’auditoria independent de la cambra catalana encarregat de fiscalitzar les despeses de cada formació.

Ciutadans havia demanat a la Sindicatura de Comptes que portés a terme "una fiscalització específica en el termini màxim de sis mesos" sobre la destinació de subvencions públiques al pagament de despeses de l’1-O. El mateix partit va assenyalar que el Tribunal Constitucional havia advertit el Govern que s’abstingués d’utilitzar qualsevol partida pressupostària per a la convocatòria o organització del referèndum.