La Fiscalia arxiva les investigacions per presumptes abusos de docents a l'Institut del Teatre

La Fiscalia ha arxivat les dues investigacions que mantenia per presumptes abusos de poder i assetjament sexuals de docents a alumnes a l'Institut del Teatre, segons ha avançat El Periódico i han confirmat a l'ACN fonts del Ministeri Públic. Una de les investigacions observava la conducta del professor Boris Dausà, expedientat i apartat de les aules pel mateix institut després de detectar "indicis" d'assetjament sexual en el seu comportament. L'Institut del Teatre va obrir una investigació sobre l'assumpte que després va remetre a la Fiscalia, i que aquesta ara arxiva. L'altra investigació abastava una dotzena de professors jubilats per presumpte assetjament sexual, conductes abusives o abús de poder contra alumnes i exalumnes.

En el cas de la primera investigació, el procediment intern a l'Institut del Teatre es va obrir arran d'una instància presentada per un estudiant. En el cas de la segona, els noms dels exdocents apareixien en deu instàncies presentades per alumnes i exalumnes entre el febrer i el desembre de l'any passat, i al·ludien a situacions de fa més de vint-i-cinc anys, que podrien haver prescrit. En aquest cas, en ser exdocents l'Institut del Teatre no va obrir cap procediment intern.