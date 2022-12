La Fiscalia demana 12 anys de presó a un antic alt càrrec de la Generalitat a Lleida per presumpta corrupció 

La Fiscalia demana 12 anys de presó per a l'excap del servei de carreteres de la Generalitat a Lleida Jordi Benet, per la presumpta adjudicació irregular de contractes d'obra pública a canvi de diners en metàl·lic i regals entre el 2010 i 2016. Es tracta d'una investigació derivada del cas Boreas sobre presumpta corrupció a la Diputació de Lleida.

El ministeri públic també sol·licita que s'inhabiliti Benet durant 37 anys i que pagui una multa de 21.600 euros pels delictes de suborn passiu de funcionari, frau per gestió deslleial, prevaricació administrativa com a cooperador necessari i falsedat continuada en document públic. A més, demana que indemnitzi l'empresa MYJ Guas amb 15.000 euros pels diners en metàl·lic que va rebre en concepte de regals als fills pels seus casaments i pels treballs realitzats a casa seva.

Quatre encausats més

Relacionats amb aquesta causa, també es jutjaran quatre persones més: l'exresponsable de Conservació de Carreteres de la Generalitat a Lleida, B. C. R. M., per un delicte de falsedat continuada de document públic; la filla de Benet, M. P. B. B., per blanqueig de capitals; i dos dels responsables d'MYJ Gruas -empresa de construcció que suposadament es va beneficiar de les concessions-, Jose Maria G. P. i Miguel T. G., per tràfic d'influències, suborn actiu de funcionari, frau i falsedat continuada en document mercantil.

Als dos últims acusats, la Fiscalia els demana 13 anys de presó, més d'un milió d'euros de multa i la prohibició de contractar amb el servei públic durant 20 anys, dels quals sis tampoc podran obtenir ajudes o subvencions públiques ni gaudir de beneficis fiscals i de la seguretat social.

Adjudicació irregular de contractes d'obra pública

Els suposats delictes van tenir lloc entre els anys 2010 i 2016 i estan relacionats amb l'adjudicació d'obra pública en l'àmbit de carreteres de la demarcació de Lleida. Una d'aquestes obres era el reforçament de la C-12 entre Lleida i Corbins, que va ser suspesa el 2011 per la mateixa administració a causa de la crisi econòmica per "falta de liquiditat".

Aquesta obra, però, es va incloure novament als pressupostos del Govern l'any 2016 i, segons figura a l'auto judicial, Benet hauria confirmat per telèfon al responsable de l'empresa MyJ Gruas que les obres es farien encara que no s'aprovessin els comptes. D'aquesta manera, quan els pressupostos van ser aprovats l'obra gairebé ja s'havia entregat.

El maig del mateix any, Benet hauria demanat als treballadors de l'empresa de construcció MyJ Gruas que fessin treballs en una finca particular seva sense facturació. Els directius de l'empresa haurien acordar amb l'excap de Carreteres una quantitat en metàl·lic.

Segons la interlocutòria de la jutgessa d'instrucció que es va emetre a finals d'octubre, Benet hauria incrementat considerablement el seu patrimoni entre el 2011 i 2016 amb una gran quantitat d'ingressos en efectiu en compte bancari per valor de 1.000 euros cada un fins a arribar a prop dels 100.000. Benet i la seva filla haurien obert una caixa de seguretat al 2017 per intentar "amagar" els diners. L'octubre de 2020 la policia va detenir la filla sortint del banc amb 20.000 euros amagats a sota de la roba.