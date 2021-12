La Fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació a Roger Torrent per desobediència

La Fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per al conseller d'Empresa, Roger Torrent, per desobeir el Tribunal Constitucional en permetre la tramitació de resolucions sobiranistes quan presidia el Parlament. N'ha informat en un escrit després que al setembre els acusats declaressin davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Acusa Torrent de permetre dos debats parlamentaris sobre autodeterminació i monarquia

El ministeri públic demana la mateixa pena per a Eusebi Campdepadrós i Josep Costa, membres de la Mesa del Parlament que presidia Torrent per JxCat, i un any i quatre mesos d'inhabilitació per a la representant d'ERC, Adriana Delgado.



La Fiscalia acusa Torrent de permetre dos debats parlamentaris sobre autodeterminació i monarquia el novembre del 2019, tot i els advertiments dels lletrats de la cambra perquè podien vulnerar la prohibició del TC.