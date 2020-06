La Fiscalia demana un any de llibertat vigilada per a quatre menors per les protestes postsentència, acusats de delictes de desordres públics i atemptat a l'autoritat amb ús d'instrument perillós. Un d'ells és en Guillem, el jove de la dessuadora taronja que va ser detingut quan es manifestava davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional, a la Via Laietana, el 18 d'octubre i posteriorment va denunciar els agents de la Policia Nacional per maltractaments. Les imatges de la seva detenció, en què es veu com el menor intenta fugir d'una càrrega policial però finalment diversos agents s'abalancen sobre ell, es van convertir en virals.

La Fiscalia acusa els quatre menors, de 16 i 17 anys, de llançar ampolles de vidre, llambordes i boles de metall contra els agents durant les protestes a la Via Laietana del 18 d'octubre, dia de la vaga general contra la sentència del Procés. En el seu escrit, al qual ha tingut accés Efe, el ministeri públic demana també que es prohibeixi el Guillem d'acostar-se a 200 metres de l'edifici de la Prefectura Superior de Policia durant 44 dies.



Segons la Fiscalia, els detinguts formaven part d'una manifestació de prop de 6.000 persones que a les 12.00 hores es va aturar davant l'edifici de la Policia Nacional, on alguns dels concentrats van llançar ous, llaunes i ampolles d'aigua i cervesa contra la línia policial. Aquesta concentració es va prolongar durant hores fins a derivar en una batalla campal a la plaça Urquinaona de Barcelona.

El grup de suport d'en Guillem denuncia que la petició de la Fiscalia és "per castigar-lo"

La Fiscalia estableix que els manifestants es van dividir en diversos grups i van llançar diferents materials i objectes als agents. Un d'aquests petits grups estava integrat per una noia i tres nois, que van llançar contra la línia policial boles metàl·liques i una barra de 25 centímetres de llarg que van impactar al casc, l'armilla i l'escut d'un dels policies, a més d'ous, gel i ampolles de vidre. En el cas del Guillem, la Fiscalia l'acusa d'arrencar llambordes del carrer per a llançar-los contra els agents.



En un comunicat, el seu grup de suport ha denunciat que la petició de la Fiscalia és "per castigar-lo" per haver protagonitzat i fet viral un vídeo "que demostra l'arbitrarietat i violència policial i per haver denunciat la Policia Nacional".