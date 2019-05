La Fiscalia demana al Suprem que suspengui com a parlamentaris els presos polítics

La Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que suspengui Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull i Raül Romeva com a representants al Congrés i al Senat. El ministeri públic ha decidit demanar-ne la suspensió després que el Suprem li passés la pilota a la Mesa del Congrés dels Diputats, que presideix des d'aquest dimarts la socialista Meritxell Batet. Aquest dimecres, Batet ha donat per feta la suspensió en declaracions a la Cadena Ser: "La llei d'enjudiciament criminal és clara", deia. També ho va expressar així la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo: "La suspensió dels polítics presos és òbvia al reglament del Congrés", explicava a la mateixa cadena.



Per contra, els polítics independentistes han criticat les intencions de les representants socialistes de suspendre els presos. No són els únics; representants de l'espai dels comuns també han declarat que en són contraris. És el cas del líder d'Unidas Podemos, Pablo Iglesias, qui va dir que li agradaria que els diputats presos poguessin exercir els seus drets com a parlamentaris plenament. També ho ha dit el diputat Gerardo Pisarello en una entrevista pel diari Nació Digital: "Ens oposarem frontalment a la suspensió dels presos".



Batet ja ha dit que la Mesa de la Cambra Baixa "no prendrà cap decisió política" respecte a la suspensió dels diputats independentistes presos, sinó que serà una decisió "estrictament jurídica", ja que considera que està emparada pel marc legal. Aquesta tarda fixarà amb la Mesa la data per a la previsible suspensió, però no ha aclarit si aquesta tindrà lloc abans o després de les eleccions d'aquest 26 de maig.



Per la seva banda, les defenses ja s'han pronunciat en contra una suspensió que sembla imminent. L'advocat d'Oriol junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha declarat a Els Matins de TV3 que recorreran la decisió i ha posat en dubte que la llei empari la suspensió, tal com ha defensat Batet.



Les defenses consideren que per suspendre els presos des del Suprem, aquest tribunal ha de demanar un suplicatori al Congrés pel fet de ser aforats. L'advocat ha arribat a dir que suspendre els diputats asseuria un "precedent molt greu".