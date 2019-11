La Fiscalia de Barcelona investiga un gag del Polònia, el programa de sàtira política de TV3, per haver caricaturitzat agents policials després de la primera setmana de protestes contra la sentència als líders independentistes. La investigació arriba arran de la denúncia d'un sindicat policial i suposa ampliar la que ja s'havia posat en marxa per un altre gag crític amb la violència policial, en aquest cas del programa Està Passant. En ambdós casos, el sindicat CSIF considera que hi hauria un presumpte delicte d'odi i injúries a la policia. Al vídeo humorístic del Polònia, quatre policies ballen al ritme d'una adaptació d'una cançó del grup Manel. En la lletra, feta pel programa, es critiquen les dures intervencions policials que es van veure, en especial, del 14 al 18 d'octubre.

El Ministeri Públic inicia aquesta investigació a petició del sindicat policial CSIF, que considera en la seva denúncia que el gag compara "la policia amb una banda d'analfabets, assetjadors morals, agressius i violents, que causen lesions a la ciutadania indiscriminadament".



Fonts de la Fiscalia han explicat a l'ACN que el text de la denúncia, a banda de referir-se al director del programa, Toni Soler, també es dirigeix cap alls Manel, justificant que desconeixen si la banda està d'acord amb que el programa hagi utilitzat la seva cançó original, Boy Band, per fer la versió humorística, Poli Band. Les mateixes fonts, però, asseguren que això no vol dir que el Ministeri Públic estigui investigant la banda musical.



El director del programa, Toni Soler, ha interpel·lat els Manel per les xarxes socials després que es confirmés la polèmica investigació: "Ho sentim molt de debò, Manel, però és que no donen per més". També ho ha comentat la guionista del programa Júlia Cot fent menció al fet que la banda sempre s'ha mantingut al marge de l'actualitat política:

Els Manel, que sempre s'han mantingut al marge de tot, que no han donat mai cap opinió política, acaben investigats per la Fiscalia per delicte d'odi i injúries a la policia. ESPAÑA, SA TÉ CA ASTIMARLA. — Júlia Cot (@cot_julia) November 6, 2019

La investigació al Polònia se suma a la del programa Està Passant, també dirigit per Soler, per presumpte delicte d'injúries als cossos de seguretat per un altre gag. En aquella ocasió, el gag mostrava un gos amb un casc de policia i projectils de foam, una imatge que va motivar la denúncia inicial sindicat CSIF, que ara l'ha ampliat amb la de la cançó del programa d'humor polític.