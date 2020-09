La Fiscalia manté la petició de presó per a quatre manifestants pel tall de la Ronda de Dalt durant la vaga general del 8-N

Aquest dimecres ha quedat vist per sentència el judici a quatre manifestants pel tall a la Ronda de Dalt durant la vaga general del 8 de novembre de 2017. La Fiscalia manté la seva petició d'entre tres i cinc anys de presó pels quatre acusats de delictes contra la seguretat viària i desordres públics. Considera que els manifestants van escampar un bidó d'oli que portaven, causant un risc per la circulació, i van generar situacions de conflicte vers els conductors i els Mossos d'Esquadra amb "actituds violentes, intimidatòries i amenaces que es van concretar amb una agressió a un motorista".



La defensa, per la seva banda, ha argumentat que l'actitud dels manifestants era pacífica i que no s'ha pogut provar l'autoria de la taca d'oli, i també ha posat en dubte la credibilitat del motorista, que ha declarat com a testimoni. Així mateix, ha acusat la Fiscalia de "buscar un efecte descoratjador per l'exercici dels drets fonamentals de vaga, manifestació i reunió".

La defensa acusa la Fiscalia de "buscar un efecte descoratjador per l'exercici dels drets fonamentals de vaga, manifestació i reunió"

Per a la Fiscalia el dret a la manifestació va entrar en conflicte amb el de lliure circulació i deambulació. La fiscal ha destacat que hi ha "una contradicció" en la declaració dels acusats durant el judici, que va començar aquest dilluns, i la que van fer el febrer del 2018, perquè en aquella ocasió "no es va fer al·lusió en cap moment a què els acusats formessin part d'un piquet informatiu ni que l'única intenció de la manifestació fos una reivindicació laboral". En aquest sentit, ha defensat que la seva participació en piquets informatius "no queda acreditada", i que les pancartes i els lemes de la marxa eren polítics. La vaga del 8 de novembre de 2017 va ser convocada per la Intersindical-CSC tant per la derogació de la reforma laboral com per l'aplicació de l'article 155 i en favor dels líders independentistes.



L'advocat de la defensa ha dit que la convocatòria de la vaga per la Intersindical era "mixta". Pel que fa a la taca d'oli, ha exposat que "absolutament cap agent" l'atribueix als manifestants. A més, la defensa considera que el motorista que va assegurar que l'havien pegat i havia perdut quatre dents, i que forma part d'un altre procediment, va donar "fals testimoni" al judici. Ha recordat les contradiccions entre la seva versió i les dels agents policials, que no van veure agressió ni sang però sí que estava nerviós i deia coses "incoherents".