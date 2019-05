La Fiscalia mantindrà l'acusació per rebel·lió contra els líders independentistes, asseguts en la banqueta del Tribunal Suprem en el marc del judici al procés, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva i Josep Rull.



En la fase final del judici al procés, la Fiscalia considera que els delictes de rebel·lió, malversació i desobediència han quedat provats, mitjançant la fase documental i els informes aportats, per la qual cosa la intenció del Ministeri Públic és sostenir l'acusació que ha motivat el judici, segons informa aquest dimarts la Cadena Ser.



Els fiscals del cas es reuniran per ultimar els detalls del seu informe final, en el qual s'establiran les possibles modificacions sobre les penes de presó o inhabilitació, però sense canviar l'acusació de rebel·lió.



El Ministeri Públic considera que s'ha demostrat que els líders independentistes van permetre una violència que van usar per pressionar i aconseguir la independència a Catalunya, i confirmen la intenció de mantenir l'acusació contra els encausats mantenint la petició més alta de presó pels delictes de rebel·lió i malversació de fons públics.



Per cada delicte la petició més alta va ser pel president d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, amb 25 anys de presó. Per un delicte de rebel·lió demanen 17 anys de presó per a Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell; seguits de Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, amb una petició de 16 anys de presó; i, finalment, demanen set anys per desobediència i malversació per a Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó.

Marchena impedeix el cara a cara entre Pérez de los Cobos i Ferran López

Manuel Marchena reconeix que la Sala penal del Tribunal Suprem ha apreciat contradiccions entre les versions de "molts testimonis" anomenats en el marc del judici a la cúpula del procés català, però rebutja la petició del lletrat Xavier Melero per confrontar les versions de dos dels testimonis més rellevants: el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos, i el comissari dels Mossos d'Esquadra Ferrán López.



El president de la sala que ha de jutjar el procés ha donat cop de porta aquest dimarts a la petició de la defensa de l'exconseller Joaquim Forn, que va reclamar un cara a cara entre tots dos alts comandaments, donat el caràcter diametralment oposat de les seves versions sobre l'esdevingut l'1 d'octubre de 2017 i en les jornades prèvies al referèndum sobiranista català, així com sobre el paper de la policia catalana llavors.



En la seva declaració, de los Cobos, responsable de l'operatiu conjunt entre Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra per complir amb el mandat judicial de tancar els centres de votació l'1-O, va carregar amb duresa contra els Mossos i els va acusar d'"afavorir" el referèndum. Al seu torn, el comissari López, però també la resta de la cúpula dels Mossos, han negat la major: segons la seva versió, l'operatiu desplegat en aquesta jornada va ser conegut i avalat per de los Cobos, i en cap cas la policia catalana va actuar com ha descrit el coronel de la Guàrdia Civil.