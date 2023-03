La Fiscalia de Medi Ambient alerta de l'estat de degradació "greu" del Delta del Llobregat

El Delta del Llobregat i el seu hàbitat es troben en un estat de degradació "greu". Ho ha determinat una investigació de la Fiscalia de Medi Ambient, que l'atribueix als projectes d'infraestructures "emparats" per les institucions públiques com la Generalitat, segons publica El Periódico.

El fiscal en cap de Medi Ambient de Barcelona, Toni Pelegrín, afirma que algunes d'aquestes infraestructures s'han fet "sense la correcta execució i seguiment" de les mesures compensatòries corresponents. En alguns casos, s'ha fet amb "desconeixement" de la protecció d'aquest espai natural, com la construcció de quatre aparcaments propietat d'Aena a zones protegides dels quals només un està en fase de renaturalització.

Dos anys després de la carta de la Comissió Europea

Fa dos anys, la Comissió Europea ja va enviar una carta a la Generalitat i a l'Estat advertint dels incompliments ambientals en la protecció del riu i que els obligava a corregir danys en espais naturals. A aquesta advertència, ara cal sumar-hi la resolució de la Fiscalia de Medi Ambient.

D'entrada, la informació recollida pel fiscal ha permès arribar a la conclusió que no hi ha hagut delicte en el cas d'una denúncia de l'entitat ecologista Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) sobre diversos aparcaments de l'aeroport a zones de protecció per a aus.

Per tant, la causa s'arxiva, però reflexa la realitat de l'estat de l'entorn de l'aeroport del Prat i no es descarta l'opció d'obrir un procés penal. De fet, el ministeri públic opina que la situació actual de la xarxa Natura 2000 del Delta del Llobregat "no és gens esperançador". Per al fiscal, les "transformacions" que s'han fet al llarg del temps sobre el territori "han afectat negativament la biodiversitat".

El fiscal lamenta la lentitud en la restauració ambiental, per bé que no pot concloure que la tasca s'estigui demorant "intencionadament o per imprudència greu". En tot cas, adverteix que continuarà fent seguiment de la restauració.

El resultat d'aquesta investigació es remetran a la Generalitat i a altres entitats públiques com la direcció de Port de Barcelona i de l'aeroport del Prat, així com al fiscal de sala de Medi Ambient, Antonio Vercher.