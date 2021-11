La Fiscalia retira l'acusació de desordres públics contra sis dels 9 de Lledoners i quedaran absolts

El Jutjat penal 1 de Manresa absoldrà sis dels nou acusats del cas conegut com a els 9 de Lledoners. En la darrera jornada del judici, la Fiscalia ha retirat el delicte de desordres públics per a sis dels encausats, pels quals demanava una pena de tres anys de presó. Per contra, però, ha mantingut els delictes d'atemptat als agents de l'autoritat, desordres públics i ha rebaixat el de lesions greus a lleus per als altres tres. De la seva banda, la Generalitat, que exercia d'acusació particular en la defensa dels agents, demanava 15 mesos de presó per aquests mateixos tres activistes. Finalment, ha rebaixat el delicte de lesions greus a lleus, ha retirat el de desordres públics i manté el d'atemptat a agents de l'autoritat.

Desenes de persones han acompanyat els acusats fins el jutjat

Aquest dimecres s'ha celebrat la darrera jornada del judici. Dimarts van declarar els agents dels Mossos, que van reconèixer no haver vist qui els havia colpejat. Abans de la vista, desenes de persones han acompanyat als activistes fins a les portes del jutjat. Entre ells, els expresos Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Cuixart, que han instat la Generalitat a retirar l'acusació particular: "No hi ha matisos. Els Mossos s'han de defensar d'una altra manera, no donant carnassa a la Fiscalia", ha afirmat Turull. També el diputat de la CUP Xavier Pellicer s'ha desplaçat fins a Manresa per mostrar el seu escalf als encausats.



En declaracions als mitjans, Turull ha dit que "aquestes persones estan aquí perquè van sortir a manifestar-se i a donar-nos suport i, per tant, no ens passava pel cap no ser avui aquí". "Nosaltres no ens vam sentir sols en cap moment i ells avui no s'havien de sentir sols", ha afegit. Turull s'ha mostrat contundent amb la Generalitat i ha assegurat que hauria de retirar "de totes totes" l'acusació particular. De la mateixa opinió és Cuixart, que ha demanat a la Generalitat que "es retiri immediatament de totes les causes que tenen obertes perquè aquestes persones l'únic delicte que han comès és exercir drets fonamentals".



De la seva banda, el diputat cupaire Xavier Pellicer s'ha expressat en termes similars i ha criticat que "no té cap sentit que la Generalitat es personi com a acusació particular i tampoc cap obligació legal de fer-ho". A més, Pellicer ha recordat que hi ha un acord d'investidura en què la Generalitat es va comprometre a no personar-se com a acusació particular si no s'acreditaven lesions.