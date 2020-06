La Fiscalia del Suprem assumeix la investigació a Joan Carles I per l'AVE a la Meca

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha assumit la investigació sobre Joan Carles I per aclarir la seva implicació en el cobrament de 80 milions d'euros com a suposada comissió per l'adjudicació de l'AVE a la Meca a empreses espanyoles. En el cas del rei emèrit, la investigació se centrarà en l'etapa en què va deixar de ser inviolable, amb la seva abdicació al juny de 2014. Aquesta Fiscalia assumeix així la investigació oberta per la Fiscalia contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada al desembre de 2018.



El passat 15 de març, Felip VI i la casa reial van recórrer a una argúcia: en un comunicat lliscar la idea que renunciava a l'herència del seu pare. El Codi Civil prohibeix expressament renunciar a una herència si abans no hi ha un mort i, si es llegeix la nota detingudament, el que el rei va anunciar va ser la seva intenció de renunciar-hi. Aquest anunci es va produir el segon dia de confinament per la pandèmia de la Covid-19.



Aquest dilluns és el primer dia en què s'han reprès els terminis processals. I en aquesta primera jornada, la Fiscalia anuncia l'obertura d'aquestes diligències directes contra Joan Carles I.



La Fiscalia del Suprem busca aclarir la destinació de 80 milions d'euros que segons Corinna Larsen, (abans Corinna zu Sayn-Wittgenstein), s'haurien repartit entre altres el rei emèrit per l'adjudicació de l'anomenada Fase II de la construcció de la línia de ferrocarril d'alta velocitat, l'anomenat "AVE de desert" que uneix les ciutats de Medina i la Meca, a l'Aràbia Saudita.

La investigació delimitarà la participació o no de Joan Carles I en el pagament d'aquesta suposada comissió des de la seva abdicació el 2014, moment en què va deixar d'estar protegit per la inviolabilitat que l'article 56.3 de la Constitució espanyola reconeix al cap de l'Estat. "Resulta necessari, doncs, la pràctica de noves diligències que afecten directament el rei emèrit, qui -com és sabut- es troba aforat davant la Sala Segona de l'Tribunal Suprem", anuncia la Fiscalia en una nota de premsa.



Segons Corinna Larsen, Joan Carles de Borbó va demanar una comissió pel seu paper d'intermediari en aconseguir que el consorci d'empreses espanyoles -OHL i Indra, entre d'altres- guanyés un contracte de més de 6.300 milions d'euros el 2012 per la construcció de la línia fèrria de 450 quilòmetres des de Medina fins la Meca.

Quatre fiscals ho investigaran

Joan Carles de Borbó es troba aforat davant del Tribunal Suprem, com el seu fill el rei Felip VI, i les seves respectives esposes. La fiscal general de l'Estat, Dolors Delgado, ha designat per a aquesta investigació Juan Ignacio Campos Campos, fiscal de Sala el Suprem i especialista en delictes econòmics. Campos estarà auxiliat per un equip conformat per tres fiscals del Tribunal Suprem, "que assumiran la innegable complexitat tècnica d'aquestes diligències d'investigació", sosté el ministeri públic.



"Donada la transcendència institucional d'aquesta investigació, es designa a qui dins de la més alta categoria de la carrera fiscal, reuneix una extraordinària qualificació i experiència", sosté la nota de la Fiscalia que destaca de Campos el seu "coneixement exhaustiu del que es denomina Dret penal econòmic "i la seva" dilatada experiència com a fiscal en cap d'una de les seccions penals de la Fiscalia del Tribunal Suprem.