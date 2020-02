La Fiscalia torna a recórrer el permís de tres dies a Cuixart perquè "nega el caràcter delictiu de la seva conducta"

La Fiscalia ha presentat un recurs d’apel·lació a l’Audiència de Barcelona contra la decisió del jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya de concedir un permís de tres dies a Jordi Cuixart per sortir de la presó de Lledoners. En l’escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, el fiscal assegura que el president d’Òmnium Cultural té "importants distorsions cognitives, perquè nega el caràcter delictiu de la seva conducta", el que li impedeix modificar la seva actitud. A més a més, afegeix que "no es penedeix dels fets" pels quals va ser jutjat i que ha expressat que ho tornaria a fer.



El criteri de la Fiscalia, per tant, es manté i xoca amb el que va establir la jutge de vigilància penitenciària, que en donar el vistiplau al permís va subratllar que l’expressió "ho tornaria a fer", "no pot sinó considerar-se com una simple expressió d’un pensament ideològic / polític", de manera que no implica que vulgui reincidir en la conducta que va suposar la seva condemna pel Tribunal Suprem.



En el recurs del ministeri públic s’exposa que no s’autoritzaria el permís de 72 hores en un cas d’homicidi o agressió sexual si el condemnat no reconegués els fets. A més, considera que la percepció que els fets jutjats no van ser violents -com han demostrat totes les proves objectives- "és contrària als fes declarats provats en la sentència condemnatòria" del Tribunal Suprem. La sentència, com és sabut, va ser especialment polèmica.

En la seva argumentació particular -molt en la línia del que deia la Fiscalia del Tribunal Suprem durant el judici de l’1-O- també s’assegura que existeix el risc que el permís "s’utilitzi per a la comissió de nous delictes o per a la realització de conductes contraproduents per a les finalitats del tractament penitenciari".



En el moment d’autoritzar el permís, la jutge va recalcar que el dirigent de l’entitat sobiranista ja ha complert una quarta part de la seva condemna a nou anys de presó -en concret va fer-ho el 14 de gener del 2020- i, a més a més, té una "bona conducta" a la presó. Dit amb altres paraules, Cuixart compleix amb els dos requisits que estableix la legislació penitenciària per rebre un permís de sortida del centre.



El president d’Òmnium, a més a més, surt nou hores i mitja de la presó cada dia de dilluns a divendres per anar a treballar a la seva fàbrica, Aranow, i fer tasques de voluntariat. Ho pot fer gràcies a l’aplicació de l’article 100.2 del reglament penitenciari.