Cop judicial a les finances de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit anul·lar l’impost català a les begudes ensucrades, que va entrar en vigor el maig de 2017 i des d’aleshores havia permès recaptar més de 75 milions. La decisió, contra la que es pot presentar recurs, suposa que el TSJC ha estimat parcialment el recurs interposat per diverses associacions de distribució, cadenes de supermercats, comerços i restauració. Bàsicament, exposaven que l’impost no estava justificat, era precipitat, es va implantar sense que es portessin les consultes necessàries, vulnera la unitat de mercat i suposaria una falta de seguretat jurídica.



Amb tot, però, el tribunal no valora aquests arguments, sinó que anul·la el tribut en entendre que en la seva tramitació la Generalitat “no ha completat els tràmits legalment exigits”. En concret, el TSJC considera que l’administració va prescindir dels tràmits essencials de consulta, audiència i informació públiques. Darrere del recurs hi havia gegants com Coca Cola i Pepsico, a través de la Federació Espanyola d’Indústries d’Alimentació i Begudes (FIAB); i Carrefour o El Corte Inglés, que participen a la patronal de la gran distribució ANGED. Les altres organitzacions que van oposar-se a l’impost són les dedicades a l’autoservei i supermercats (ASEDAS i ACES), la comercial (AECOC) i la de marques de restauració (PROMARCA).



L'objectiu de l'impost era desincentivar el consum de begudes ensucrades, gravant les que tinguessin quantitats de sucre d’entre 5 i 8 grams per cada 100 mil·lilitres amb 0,08 cèntims per litre. En el cas de begudes amb més sucre l'impost era de 12 cèntims per litre. El tribut seguia les recomanacions de l’Organització Mundial de Salut (OMS), que havia advertit dels efectes perjudicials d’aquest tipus de begudes. Ja des del primer moment el lobby alimentari havia rebutjat l’impost, que havia aconseguit fer caure el consum de les begudes ensucrades.



Pel que fa a la recaptació durant el 2017 -va entrar en vigor l’1 de maig d’aquell any- va permetre a la Generalitat ingressar 22,7 milions, xifra que va arribar als 41,9 milions durant el 2018. En els primer cinc mesos del 2019, s’havien obtingut 11 milions, de manera que en total el Govern català ha obtingut més de 75 milions a través del tribut.