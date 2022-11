La Florida de L'Hospitalet, el barri de Morad on el raper no pot tornar

Els Blocs de la Florida, a l'Hospitalet de Llobregat, es van construir durant el franquisme per reallotjar-hi la gent que vivia a les barraques del Somorrostro, a la Barceloneta. Ara és conegut per les noves generacions per ser el barri d'on ha sortit Morad, el cantant espanyol amb més reproduccions a Spotify i rei dels mec de la rue (MDLR) a casa nostra. En francès vol dir noi del carrer, i ell mateix s'ha posat aquesta etiqueta sota la qual s'engloben els joves d'origens diversos dels suburbis de les ciutats europees.

Paradoxalment, el jove ara té prohibit entrar al barri que l'ha vist créixer i on ha gravat els seus videoclips que han fet la volta al món, com Pelele, que té 53 milions de reproduccions a Youtube.

Acusat d'incitar desordres públics, Morad no pot entrar a la Florida per ordre del jutjat d'instrucció número 5 de l'Hospitalet de Llobregat. Arran de dos contenidors i dos cotxes cremats la setmana passada a la zona, els Mossos el van detenir per un delicte de desordres públics i danys que està sent investigat i pel qual s'ha decidit aplicar la mesura cautelar. El raper, que va ser posat en llibertat provisional l'endemà de la detenció, no podrà entrar-hi fins que hi hagi sentència ferma o acabi el procediment per una altra banda, tot i que en ser una mesura cautelar, l'Audiència Provincial la podria aixecar.

Els veïns es debaten entre la condemna de la mesura i la revindicació del barri però també apareix malestar

Al barri aixeca passions i també polèmiques, com no pot ser d'altra manera davant d'una figura d'aquesta magnitud. Morad El Khattouti El Horami, el seu nom complet, té només 23 anys però ja s'ha colat a la llista dels més escoltats a Spotify juntament amb noms tan potents com Rosalía o C. Tangana.

Entre queixes de "discriminació" per la mesura i reivindicacions de "l'orgull" que senten els veïns pel raper també es cola el malestar perquè "no cuida el barri" i les aglomeracions que es generen amb les seves visites s'allarguen fins a altes hores de la matinada. En uns blocs en què tan sols caminant pel carrer ja se senten els sorolls de paelles i olles cuinant el dinar, alguns veïns estan molestos pel que consideren que és un "rebombori" nocturn que afecta els treballadors. Tot i així, molts mostren sorpresa per una mesura que no entenen. "És famós, és normal que la gent s'esvaloti", diu una senyora mentre llença la brossa.

"Que no pugui entrar és discriminació", diu un veí d'uns 40 i pocs anys mentre acaba de dinar en un bar al carrer. Els seus fills han sortit als videoclips del raper, com la majoria de canalla del barri. Els infants són el punt dèbil del jove, que ho reconeixia en un post a Instagram poc després de saber-se la notícia del seu "desterrament": "M'heu fet mal a mi i a tots els meus nens, el que em segueix i em coneix sap que l'únic que m'agrada és estar amb els nens del meu barri".

El jove raper, que s'ha criat als blocs tot i que no hi ha viscut mai, va tenir una infància i una adolescència dures, marcades per les dificultats econòmiques de la seva mare, a qui profereix una admiració total. Quan tenia 12 anys va perdre la custòdia i va estar en diferents centres de menors, també de justícia després de ser acusat de diversos delictes, especialment furts, alguns dels quals no havia comès. Això l'ha portat a una defensa aferrissada dels infants del barri i el seu futur. Ara, molts volen dedicar-se a la música de grans, com ell.

Un mural als Blocs de La Florida. — Públic

Amb la seva família havia viscut uns carrers més enllà dels blocs, tot i que per ell els Blocs de la Florida és el lloc on pertany. A la canalla els paga la quota anual de l'equip de futbol, també els ha aconseguit equipació a través d'un acord amb Adidas i sovint se'ls endú de compres o als seus concerts, expliquen els mateixos veïns. "Els contenidors aquí s'han cremat tota la vida, ell no té cap necessitat de fer-ho", sosté l'home del bar sobre els aldarulls de la setmana anterior, molest perquè creu que "li han agafat mania" perquè un noi de barri hagi tingut èxit.

"L'odien, cada cop que ve al barri apareix la comissaria sencera"

També ho creu Bdro, un jove assegut a la plaça que es presenta com a amic de Morad. "Ell dona la cara pel barri", afirma. Vesteix al mateix estil que el raper: equipació d'Adidas, xancletes de tira amb mitjons i pentinat de futbolista. "L'odien, cada cop que ve al barri apareix la comissaria sencera", explica sobre la relació complicada del raper amb la policia, a qui ha acusat de tracte vexatori. Morad ja ha estat investigat per diverses causes abans, tot i que el març va ser absolt d'una acusació d'intent de robatori a una casa a Barcelona.



Cada cop que el jove apareix per la Florida, es congreguen desenes de persones que volen fer-s'hi fotos i saludar-lo, també de fora del barri, reconeix Bdro. "No entenc què li passa a la gent, ell ajuda i no diu res, cal donar-li valor perquè no hi ha persones així", afirma el jove, molest amb els veïns que es queixen pel soroll que això pugui generar.

L'Antonio i el Bartolo són dos d'ells. Són cunyats i es troben pel carrer mentre el primer s'aixeca del bar per anar cap a casa. Ells no comparteixen aquesta admiració pel cantant i diuen que tot i que al principi els seus fills sí que sortien als videoclips, van deixar de fer-ho arran de les primeres queixes per l'enrenou, l'estiu passat. "Si mirés pel barri, marxarien a una hora decent", diuen en referència al Morad i els seus seguidors, a qui acusen de no respectar el descans dels veïns.



Entenen que no depèn només d'ell, però consideren que "no està cuidant el barri" quan hi ha treballadors que no poden dormir fins a altes hores de la matinada pel soroll que fan, escoltant música, xerrant i fumant porros. Assenyalen que la majoria són "niñatos" que diran el contrari però lamenten "poc respecte" cap a la gent gran.

Canvi demogràfic a un dels barris més densos d'Europa

En un dels barris més densos d'Europa, els Blocs han sigut llar de diverses generacions i han vist com han anat canviant els seus inquilins. Actualment a la Florida hi viuen més de 30.000 persones, amb una densitat de 80.189 habitants per km², gairebé quatre vegades més que la mitjana de la ciutat. A Barcelona, la densitat és de poc més de 16.000 persones per km². Aquesta alta densitat, juntament amb la vulnerabilitat econòmica, va fer que fos un dels barris amb més incidència de la Covid i on s'hi va plantejar un segon confinament l'estiu del 2020.

Els anys 50 i 60 va ser quan la Florida i l'Hospitalet en general van créixer exponencialment

Manuel Román viu a un dels últims carrers dels Blocs des de fa 64 anys. Ara en té 86 i mira la transformació del barri des de la perspectiva que li permet l'edat. "El barri ha canviat, quedem pocs dels inicis", explica. Ell s'hi va mudar amb 22 anys directament des de la Barceloneta, al poc temps d'haver arribat de Zamora, la seva ciutat natal. Les dècades dels 50 i els 60 va ser quan la Florida, i l'Hospitalet en general, van créixer exponencialment. Més tard les arribades serien de països com el Marroc, el Pakistan o Bolívia.



Aquesta barreja entre els que van arribar abans i els que ho van fer després també la treuen a la conversa l'Antonio i el Bartolo, que diuen que "abans el barri era una unió" i d'això ja no en queda res.

"Els fills han marxat i em diuen que quan jo i la meva dona faltem ho vendran, m'ho diuen tal qual", afegeix Román. Tot i que afirma que ara hi ha més inseguretat que fa anys, ho desvincula del Morad i defensa que ell es manté apartat de les polèmiques que hi pugui haver. El que queda clar és que tot i la fama mundial, Morad no ha girat l'esquena als seus origens: "No s'ha oblidat d'aquests barris, i nosaltres l'estimem molt", conclou el Bdro.