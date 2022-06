El foc torna a Artesa de Segre amb un incendi que ja ha cremat 130 hectàrees, meitat agrícoles meitat forestals

El foc ha tornat a Artesa de Segre després que aquest municipi lleidatà protagonitzés el principal incendi de l'onada de fa quinze dies amb la devastació de prop de 3.000 hectàrees. El nou incendi crema des de les cinc de la tarda d'aquest dimecres, continua actiu i ha afectat fins ara 130 hectàrees, meitat agrícoles meitat forestals, segons els càlculs actualitzats dels Agents Rurals. Fonts municipals indiquen que la principal hipòtesi de l'origen del foc podria ser una burilla llençada al voral d'una carretera.

Els Bombers, que han augmentat les dotacions per atacar les flames fins a les 34 terrestres i les 12 aèries, han explicat que el foc ha agafat ràpidament força i s'ha propagat en direcció nord cap al nucli de la Força.

La prioritat inicial ha estat el flanc dret per evitar que s'obrís cap a la vall del Segre i també s'intenta tancar el flanc esquerre. A la zona bufa vent moderat i s'espera que afluixi cap al vespre, subratllen els Bombers.

Les 34 dotacions terrestres inclouen unitats GRAF i del Grup Operatiu de Suport (GROS), mentre que els mitjans aeris són 2 helicòpters de comandament, 5 helicòpters bombarders i 5 avions de vigilància i atac.



Com a mesura preventiva, a través de Mossos d'Esquadra, els Bombers han demanat el desallotjament d'una masia i el confinament del nucli de la Força i de les dues persones que hi ha al Monestir i Santuari Santa Maria de Refet, tot i que fonts municipals asseguren que ja s'ha desactivat la mesura i ara mateix no hi ha cap nucli confinat