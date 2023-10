Foment proposa ampliar la tercera pista de l'aeroport del Prat per sobre de La Ricarda

La polèmica ampliació de l'aeroport del Prat en plena emergència climàtica torna a centrar tota l'atenció després que Foment del Treball hagi proposat allargar la tercera pista -la més propera al mar- per sobre de La Ricarda. La proposta, que en el seu dia ja va plantejar Aena i va ser molt criticada, afectaria de ple la zona protegida de Delta de Llobregat. Les organitzacions que formen part de la plataforma ecologista Zeroport denuncien que la patronal no aborda la crisi ambiental i l'acusa d'assumir un paper polític que no li pertoca.

És una de les 11 propostes que la Comissió per a l'ampliació de l'aeroport de Foment del Treball ha presentat aquest dilluns, entre les quals també hi ha tornar al sistema de pistes independents, malgrat que admet el cost social i polític tindria aquesta mesura. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que la presentació d'aquestes propostes suposa un "dia històric".

Foment proposa allargar fins a 840 metres la pista més propera al mar per sobre de l'espai protegit de La Ricarda

Concretament, Foment proposa allargar fins a 840 metres de longitud la pista més propera al mar per arribar als 3.500 metres que -asseguren- necessiten els avions per poder aterrar i enlairar-se. Aquesta ampliació es faria habilitant un sistema de pivots permeables a uns dos metres per sobre de La Ricarda, afectant així la biodiversitat de l'espai protegit. El cost seria d'uns 200 milions i caldria arribar a una entesa amb el Port de Barcelona, ha advertit la patronal.

Per compensar l'allargament de la pista pel costat est, la patronal proposa "la creació d'un nou nucli de zona humida, dominat per prats inundables de 235 hectàrees", afegint-hi 184 a les 50 ja existents, amb l'expropiació de 90 hectàrees de sòl agrícola productiu.



"Nul·la credibilitat"

Per la seva banda, les organitzacions que formen part de Zeroport, entre les quals hi ha Ecologistes en Acció, no han tardat a reaccionar a la proposta de Foment. En una nota de premsa, denuncien la "nul·la credibilitat" de la comissió i critiquen que la patronal no aborda la crisi ambiental. A més, denuncien "el fals debat tècnic" que està promovent la patronal i l'acusen d'assumir un paper polític que no li pertoca.

L'organització critica que la comissió "inclou empresaris clarament interessats i que serien afavorits en qualsevol ampliació de les infraestructures" i insta Foment "a dedicar-se més a estudiar quins seran els escenaris futurs davant la greu crisi ambiental que ja patim actualment i com es pot reorientar l'economia cap a aquesta nova realitat, en què s'haurà de decréixer en molts sectors econòmics, inclòs el sistema aeroportuari català".

Zeroport considera que el debat ha de girar al voltant de com preservar l'agrosistema del Delta del Llobregat, els seus espais naturals i agraris, que ja són "en el punt crític", però també com la indústria aèria i les seves infraestructures han d'adaptar-se als acords i lleis contra el canvi climàtic, en l'àmbit català, estatal i europeu, així com a les normatives sobre la qualitat de l'aire i la contaminació.

La plataforma recorda que encara estan pendents les mesures compensatòries de l'anterior projecte d'ampliació, les quals van formar part de la carta de procediment d'infracció a Espanya per part de la Comissió Europea pel deteriorament del Delta, emesa l'any 2021. En aquest sentit, Zeroport adverteix que encara s'ha de concretar l'ampliació de la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) del Delta del Llobregat, que la Generalitat va iniciar el 2022 i que està pendent.