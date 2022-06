Foment del Treball anticipa les eleccions i Josep Sánchez Llibre es tornarà a presentar

Foment del Treball celebrarà eleccions al juliol. Així ho ha comunicat la patronal, qui ha assegurat que l'actual president, Josep Sánchez Llibre, es tornarà a presentar. Tal com estableix el reglament de Foment del Treball, el president proposarà la convocatòria d'eleccions en una reunió de la Junta, que se celebrarà el pròxim dilluns 13 de juny. És aleshores quan la convocatòria s'oficialitzarà.

De moment es desconeix la data dels comicis, si bé tot apunta que se celebraran durant el juliol –en un principi havien de ser al setembre-. Segons ha pogut saber l'ACN, la proposta de Sánchez Llibre és avançar les eleccions derivat de la complexa conjuntura econòmica i la necessitat de l'empresariat de comptar amb un full de ruta per encarar-la.

Precisament al juliol celebrarà eleccions el Cercle d'Economia, un dels grans lobbies econòmics del país, ja que els seus associats hauran d'escollir el proper dia 12 d'aquell mes entre Jaume Guardiola i Rosa Cañadas per presidir l'entitat els propers tres anys.

Possible segon mandat

Sánchez Llibre va accedir al càrrec el 2018 en substitució de Joaquim Gay de Montellà. L'actual president optarà així al segon i últim mandat, tal com preveuen els estatuts de Foment. Cada mandat té una durada de quatre anys.



En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, Sánchez Llibre ha justificat l'avançament electoral per la "incertesa econòmica". "És possible que durant el segon semestre de l'any ens vingui un huracà des del vessant econòmic", ha assegurat. "Les eleccions són per estar més forts, per tenir una estratègia determinada per mantenir la competitivitat de les nostres companyies i per fer front a una situació econòmica adversa", ha afegit.



En aquesta línia, ha recordat que les previsions econòmiques estimen una inflació elevada pel 2022. "Hem d'estar preparats i buscar la màxima complicitat per una tardor calenta", ha apuntat Sánchez Llibre.