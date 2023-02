Foment del Treball incorpora l'exconseller Carles Mundó com a assessor de Sánchez Llibre

La patronal Foment del Treball ha aprovat aquesta tarda incorpora l'exconseller de Justícia Carles Mundó com a nou conseller de la Presidència. D'aquesta manera, Mundó es convertirà en assessor de Josep Sánchez Llibre, el president de l'organització empresarial. La tasca, però, no comporta cap retribució econòmica, segons ha subratllat Foment en un comunicat.

Mundó era el conseller de Justícia durant el referèndum de l'1-O i, de fet, va estar durant més d'un mes en presó preventiva per ordre del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Posteriorment, en el judici del Procés l'alt tribunal el va condemnar a un any i vuit mesos d'inhabilitació per desobediència, un delicte que no comporta presó. Durant el seu pas pel Govern -va ser cessat arran de l'aplicació de l'article 155 per part del Govern espanyol, aleshores presidit per Mariano Rajoy-, va tancar la històrica presó Model de Barcelona i va culminar el Codi Civil de Catalunya, entre d'altres.

Actualment, Mundó exerceix com a advocat en el despatx Vallbé, del qual també és soci. També és membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, àrbitre del Tribunal Arbitral de Barcelona i vocal de l'Observatori del Dret privat de Catalunya. A més, també fa de secretari en diverses fundacions de l'àmbit hospitalari, social i cultural i col·labora habitualment a La Vanguardia i l'Ara.

A banda de Mundó, entre els consellers de la Presidència de Foment també hi figuren l'exconsellera, exdiputada i exregidora a l'Ajuntament de Barcelona Elsa Artadi, l'exlíder del PP a l'Ajuntament de Barcelona Enrique Lacalle, l'exdiputat del PP al Congrés Vicente Martínez-Pujalte i l'exministre de Treball i exdiputat del PSOE Valeriano Gómez, entre d'altres.