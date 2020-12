Forcadell i Bassa hauran de retornar a la presó avui mateix després de la retirada del tercer grau per part del Suprem

L'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, hauran de tornar a la presó aquest divendres, el mateix dia que el Tribunal Suprem ha revocat el seu tercer grau -i el dels nou presos polítics- per considerar-lo "prematur". Les presons de Puig de les Basses (Figueres) i de Wad-Ras (Barcelona) ja han rebut la notificació oficial de les resolucions del Suprem que revoquen els tercers graus de Bassa i Forcadell, segons ha informat el Departament de Justícia. Les dues preses polítiques tenien permís per dormir cinc nits seguides a casa amb la família per primer cop aprofitant el pont.

Els centres penitenciaris es posen ara en contacte amb les internes per informar-les que han de reingressar, segons ha detallat l'ACN. Davant d'aquesta nova decisió del Suprem, l'Assemblea ha convocat manifestacions davant de les dues presons. L'entitat ha mobilitzat onze columnes de vehicles que aniran cap a les presons. Tal com detallen per xarxes socials, les columnes que vagin a Wad Ras sortiran a les 18:30h des de diferents punts de Barcelona i des de Santa Coloma de Gramenet. Les que es dirigeixin a Puig de les Basses sortiran a les 18:00h des de Girona, La Bisbal d'Empordà, Banyoles, Olot, Santa Coloma de Farners i Figueres. A la manifestació de Puig de les Basses ja s'hi han concentrat unes 100 al voltant de les 19h, tot esperant l'arribada de Dolors Bassa.



D'altra banda, una delegació d'Esquerra Republicana les acompanyarà fins a les portes de les presons de Puig de les Basses i Wad-Ras. El coordinador nacional del partit i vicepresident del govern, Pere Aragonès, el president del Parlament, Roger Torrent, i la secretària general adjunta, Marta Vilalta, acompanyaran Carme Forcadell a l'entrada de Wad Ras; mentre que la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, i la diputada al Congrés, Montse Bassa, acompanyaran Dolors Bassa fins a Puig de les Basses.