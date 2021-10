La formació en conducció segura i sostenible urbana entra al Automobile Barcelona de la mà del Servei Català de Trànsit

El Servei Català de Trànsit (SCT) participa a l’edició d’enguany de l’Automobile Barcelona, que porta per lema Torna la il·lusió. Fins al dia 10 d’octubre a la zona Urban Mobility del saló, un espai ubicat a la Plaça de l’Univers, l’SCT desplega un ventall d’activitats que combinen la formació viària amb la mobilitat sostenible i el foment d’una conducció segura.



A l’estand del Servei Català de Trànsit a l’Urban Mobility, els visitants poden provar vehicles de mobilitat personal dissenyats per a l’entorn urbà, entre quals hi ha motos, e-bikes i patinets elèctrics, en uns circuits especialment habilitats que aborden la formació viària per a una conducció segura. D’aquesta manera es vol contribuir al canvi de cultura en el transport urbà cap a un sistema més sostenible, segur i àgil per a tothom.



Què pots fer al nostre espai de l’Automobile Barcelona?

Automobile Barcelona.

• Circuit intern de formació pràctica per a motos urbanes, en la qual un servei de monitoratge explica, acompanya i corregeix els usuaris en les principals tècniques que s’han de completar en la conducció específica d’aquest vehicle per optimitzar una conducció segura



• Circuit extern per a motos urbanes per practicar en un escenari de conducció oberta aquelles tècniques prèviament comentades en una xerrada de formació



• Circuit intern per a e-bikes i patinets elèctrics adreçat especialment als usuaris novells en què es reben les nocions bàsiques de seguretat viària i se solucionen dubtes sobre la normativa d’aquesta nova mobilitat



Promoció de la nova campanya "La ruta més segura"

A més, a l’estand es difonen diferents materials de conscienciació viària, entre els quals destaquen els espots testimonials de la campanya "La ruta més segura", que té com a objectiu la prevenció d’accidents entre els motoristes, l’únic col·lectiu en el qual la sinistralitat no s’ha reduït en els darrers anys, a diferència de la resta de conductors d’altres vehicles. En els anuncis, els protagonistes tracten temes com les conseqüències de l’accident de gravetat que va patir un d’ells, com viu la família l’afició per les dues rodes, els consells bàsics per evitar riscos a la carretera, la importància d’un equipament adequat en totes les èpoques de l’any i de la revisió del vehicle, i la pèrdua d’amics a causa de sinistres en motocicleta.