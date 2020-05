Forn podrà sortir de la presó per anar a treballar tot i l'oposició de la Fiscalia

El jutjat de vigilància penitenciària ha autoritzat l'aplicació de l'article 100.2 a l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn. La Junta de Tractament de Lledoners va acordar al febrer que pogués sortir a treballar 12,5 hores al dia cinc dies a la setmana al departament legal de Mediapro. La jutgessa ho ha autoritzat tot i la posició contrària de la fiscalia, ja que considera que Forn té un "risc baix" de reincidència delictiva i trencament de la condemna, i que ha seguit els programes de tractament. D'altra banda, la mateixa junta ha modificat l'aplicació de l'article 100.2 al president d'ERC, Oriol Junqueras, han explicat han explicat fonts d'ERC a l'ACN. Només podrà sortir 10 hores de la presó i no 12 tal com s'havia autoritzat la setmana passada, perquè l'arxiu de Poblet, que és on treballaria a més d'exercir a la UVic-UCC, encara està tancat.

Contra la decisió referent a Joquim Forn es pot presentar un recurs de reforma davant del mateix jutjat de vigilància penitenciària i un recurs d'apel·lació davant de l'Audiència de Barcelona. En aquest cas, la jutgessa no contempla que el recurs l'hagi de revisar el Tribunal Suprem, com a òrgan sentenciador, com va establir el jutjat de vigilància penitenciària de Lleida en el cas de l'aplicació del 100.2 a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.



En l'escrit, la jutgessa cita els informes dels professionals de Lledoners per afirmar que Forn "reconeix els fets provats en la sentència, és sensible a les conseqüències negatives de la seva conducta i assumeix la responsabilitat de les seves accions". De fet, afegeix que, a posterior, Forn "valora que es podria haver actuat d'una altra manera" i que veu "les conseqüències que s'han originat per la seva conducta, admetent que no eren les desitjades".



Aquests informes, segons recull la jutgessa, també recullen que l'exconseller es defineix com "una persona demòcrata per sobre de tot" i que creu que "qualsevol solució de futur seria òptim que es pogués fer pactat amb l'Estat, ja que la via unilateral no és l'adequada". A més, s'afegeix que el temps a la presó "li han suposat un efecte intimidatori de la pena", fet que ha repercutit en la seva escala de valors. "Actualment prioritza poder estar amb la família i els amics més propers", s'argumenta, i les seves "expectatives de futur" s'encaminen a "l'estabilitat familiar i laboral, dins de l'activitat privada".



La jutgessa també destaca que Forn ha seguit els programes de tractament, i que no n'ha fet un d'específic sobre el delicte de sedició, com remarca la fiscalia, perquè no existeix. "La pretensió del ministeri fiscal de rebuig i modificació dels principis, pensaments i voluntats legítimes que té l'intern ha de repetir-se que ni es contempla en la normativa penitenciària, ni a la Constitució, i que atemptaria contra els més elementals drets fonamentals", assegura. La jutgessa defensa que els pensaments polítics de Forn són "legítims" dins de l'ordenament jurídic, ja que formen part del programa de diversos partits polítics i que aquests no han estat declarats inconstitucionals.