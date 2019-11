Les fronteres han deixat de ser "un simple element delimitador de la integritat territorial i sobirania política, per a convertir-se en espais geogràfics en guerra on se’ns diu que apareixen noves amenaces, com la mobilitat de les persones i les migracions". Als països occidentals, es considera "les persones que migren com una amenaça" i així es contemplen cada vegada amb més força en les seves "estratègies de seguretat".



En aquest context, a Europa, l’Agència de la Guàrdia de Fronteres i Costes (Frontex), creada l'any 2004, ha quadruplicat el seu pressupost en els últims 10 anys, amb un augment de més de 47 milions d'euros per a operacions de retorn. Així s'explica en un estudi publicat pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau.



"La tendència a augmentar el pressupost de Frontex expressa una aposta per la fortificació de les fronteres europees, alhora que nega les operacions humanitàries i de rescat", s'explica en aquest informe.



L'esmentada agència europea, ha fet servir aquest pressupost "per implementar pràctiques que neguen una resposta humanitària i de rescat, alhora que aposta per les operacions de retorn de les persones desplaçades per la força".



"L’anàlisi del pressupost de Frontex mostra la seva implicació creixent en les operacions de retorn, que han passat de tenir un pressupost de 80.000 euros el 2005 a 47,8 milions d’euros el 2018, i un pressupost votat de 63 milions per a 2019". "De les 19 principals operacions conjuntes realitzades per Frontex, cap té un mandat específic de rescat de persones ni inclou una flota civil en les seves accions".

L'estudi, titulat El paper de FRONTEX en la militarizació i securitizació dels fluxos migratoris en la Unió Europea, aporta dades concretes sobre objectius i resultats d'operacions conjuntes com Hermes o Attica, destinades a detecció de persones migrades considerades il·legals i a organitzar operacions de retorn als països d’origen.



La investigadora del Centre Delàs Ainhoa Ruiz Benedicto ha comentat que "és especialment flagrant l'aposta de la Unió Europea per reforçar el paper de Frontex en les operacions de retorn de les persones". "Aquest modus operandi criminalitza la migració i fa impossible abordar les migracions des d'una perspectiva humanitària", assenyala.

El paper de Frontex, es diu en el mateix estudi, consisteix en "aixecar murs al voltant de la Unió Europea, construint el que es denomina l''Europa Fortalesa'. mitjançant operacions marítimes, àrees i terrestres que criminalitzen les persones que han de fugir de les seves cases per la força, ja sigui per la guerra o per la desigualtat econòmica. És en aquest context que els fluxos migratoris són abordats com una amenaça, de manera que s'afronten amb els mateixos instruments que els crims fronterers".



"D’aquesta manera, l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes custòdia les estructures i discursos de violència a la Unió Europea, allunyant-nos de les polítiques de defensa dels drets humans, de la convivència, de la igualtat i acolliment i de relacions més equitatives entre territoris", conclou.