Franco, Mola, Sanjurjo i Queipo de Llano mantenen la Cruz de San Fernando, la màxima distinció militar

Francisco Franco, Queipo de Llano, José Sanjurjo i Emilio Mola. Els quatre principals artífexs del cop d'Estat militar de 1936 que va derivar en la Guerra Civil mantenen a dia d'avui la Gran Cruz Laureada, la màxima distinció que pot rebre un militar de l'Exèrcit espanyol. Així ho ha reconegut el Govern del PSOE en una resposta parlamentària al senador de Bildu, Jon Iñarritu.



El Govern de Sánchez assenyala, a més, que no li correspon "impulsar la retirada" d'aquestes condecoracions ja que aquesta distinció només pot ser retirada per una sentència penal que ho determini expressament, tal com recull el Reial Decret que regula el Reglament de la Reial i militar Ordre de San Fernando.

"És incomprensible que no s'eliminin aquestes condecoracions a tots els artífexs de la dictadura totalitària franquista. Si hi ha voluntat política es modificaria la legislació amb rapidesa. Cal anar més enllà de la qüestió del Valle de los Caídos i desfranquititzar l'Estat", assenyala a Públic el senador Iñarritu.



Entre els militars condecorats també estan hi ha el dictador Miguel Primo de Rivera, Alfons de Borbó i Àustria, pretendent carlista al tron ​​d'Espanya fins que va morir el 1936; Fernando Abárzuza, per la seva participació en la Guerra Civil espanyola al costat de l'Armada de Franco; o el militar Primitivo Gargallo Manero, els mèrits del qual també es deuen al cop d'Estat del 36 i la Guerra Civil que el va succeir.

"Desterrar l'esperit de l'Enciclopèdia"



L'Ordre militar de San Fernando va ser creada el 31 d'agost de 1811 per les Corts de Cadis. Constitueix la més preuada condecoració militar espanyola al valor heroic. Va ser lliurada al dictador el 19 de maig de 1939 abans de la primera Desfilada de la Victòria de la dictadura i va ser lliurada pel general, també colpista, José Enrique Varela Iglesias.



Segons informa la Fundación Francisco Franco, després de rebre la condecoració el dictador se'n va anar amb el general Saliquet a "prendre un vi" al Palau del Banc d'Espanya. Allà, va pronunciar les següents paraules: "Nosaltres ara hem de tancar la frivolitat d'un segle. Que desterrar fins als últims vestigis de l'esperit de l'Enciclopèdia. Parlo de revolució sense que m'espanti la paraula".