Fruita amb Justícia Social insisteix en exigir la regularització de totes les persones migrades que resideixen a l'Estat

La plataforma Fruita amb Justícia Social ha tornat a reclamar la regulació de totes les persones migrades que resideixen a l'Estat, així com l'accés universal al padró, per tal que aquelles que no tinguin papers també puguin rebre serveis essencials com ara la salut, "indispensable sempre perquè és un dret fonamental, però especialment ara la pandèmia de la Covid-19".



La plataforma ha expressat el seu rebuig a les mesures urgents en matèria de treball agrari aprovades pel Govern espanyol ja que les considera "insuficients" i perquè "suposen un abús de les persones immigrants a les quals només se'ls prorrogarà temporalment el permís de treball per a la campanya però en finalitzar tornarien a quedar-se sense drets".



La plataforma sosté que "la regularització definitiva per a totes aquestes persones evitaria l'estafa que s'està produint a les arques públiques de la Seguretat Social, el greuge per a la pagesia que sí que fa bé la seva feina i que el seu producte ha de competir al mercat amb qui l'ha obtingut sense aquests costos. Així mateix, evitaria també "el greuge per aquests treballadors que no poden gaudir dels mateixos drets que la resta i que els aboquen a una perpètua vulnerabilitat".

Fruita amb Justícia Social fa una crida a la inspecció de treball perquè intensifiqui els controls al camp per garantir que es compleixen les mesures sanitàries per protegir totes les persones que hi treballen. A la vegada, l'entitat denuncia "la violència policial i el racisme institucional que estan patint aquests dies persones immigrants amb l'excusa de fer complir el confinament decretat pels governs".



La plataforma Fruita amb Justícia Social és una de les 500 entitats i col·lectius adherida al manifest de la Coordinadora Obrim Fronteres que, entre altres, exigeix l'empadronament d'ofici al municipi de totes les persones que hi visquin; la regularització amb permís de treball sense necessitat de contracte de treball, la concessió d'autorització de treball sense necessitat de contracte al jovent ex-tutelat amb permís de residència, en aplicació de l'art. 127 del Reial decret-llei 557/2011, de 20 de abril, sobre drets i llibertat dels estrangers a l'Estat i la seva integració social que preveu autoritzar la residència "quan concorrin raons d'interès públic o seguretat nacional".