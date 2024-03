Fruites i verdures de temporada: 10 propostes per aquest març

Com qui no vol la cosa ja hem entrat al mes de març, moment en el qual esgotem les fruites, verdures i hortalisses de l'època més freda de l'any. Com us acostumem a recordar, és important consumir de proximitat i de temporada essencialment per un doble objectiu: afavorir el comerç local i reduir emissions contaminants.

Cert és que ens trobem en un moment de transició dels vegetals d'hivern cap als de les temperatures més elevades i d'estiu. Per exemple, a casa nostra trobem poca fruita en el moment òptim de maduració, per bé que en podem trobar que hagi estat ben conservada en càmeres. Amb tot, us proposem 10 fruites, verdures i hortalisses de temporada aquest mes.

5 verdures i hortalisses pel març

Pèsols

Fa setmanes que el pèsol està de temporada, però cert és que ara el trobem en el seu millor moment. Es tracta d'una llavor d'una planta de la família de les lleguminoses que es conrea a Europa des de fa més de cinc mil anys. Tenen moltes vitamines, el que ajuda al bon funcionament del sistema nerviós. També serveixen contra el nerviosisme i van a favor de la positivitat, segons alguns estudis.



El més habitual a la cuina és bullir-los, i els podem saltar un cop estan al punt, sigui com a acompanyament o com a ingredient principal, sencers o com a crema. És especialment important en aquest cas no passar-nos la cocció, per així mantenir totes les propietats i aquest cruixent exterior tant especial que tenen. Recordem que a Catalunya és especialment valorat el pèsol del Maresme, de la varietat garrofal.

Carxofa

També fa setmanes que podem gaudir de les millors carxofes a casa nostra, però continuen en un bon moment per a ser consumides de temporada. Aquesta hortalissa es conrea especialment en camps costaners: a casa nostra destaquen el Baix Llobregat, amb la coneguda carxofa del Prat, i el Delta de l'Ebre, amb la carxofa del Baix Ebre i Montsià. La varietat més conreada és la blanca de Tudela, de forma ovalada, compacte i verd intens.

Destaca per la seva aportació de fibra, la qual cosa contribueix a un funcionament intestinal correcte i pot reduir els nivells sanguinis de colesterol. A la cuina la podem incorporar a mil i un llocs, la podem fer confitada, a la brasa o al forn, arrebossada, com a xips… o com a protagonista d'una truita! Tot i que molta gent en descarta les fulles, les podem usar per fer un brou o una crema, per bé que ens quedarà ben fibrosa.

Carxofes. — Catalunya Experience

Fava

Ja comencem a trobar les primeres bones faves de temporada i de proximitat, que coinciceix amb l'arribada de la primavera. Es tracta d'una lleguminosa que també té molts beneficis per a la nostra salut, amb important aportació de vitamines i minerals. S'han menjat especialment en èpoques de pobresa habitualment en la zona Mediterrània, però no per això les hem de menystenir.

Les faves són ben gustoses, per bé que les seves característiques no agraden a tots els paladars. Les podem saltar amb una mica de sofregit o sense, una mica ofegades amb porc o cansalada, integrar-les en una amanida… Ajuden a reduir el colesterol i la hipertensió, tenen antioxidants potents i se sospita que serveixen com a anticancerigen. Cal recordar que les flatulències i la toxicitat que poden generar també són importants.

All tendre

Encara trobem també de temporada l'all tendre, per bé que el seu cicle s'allarga durant boa part de l'any, però especialment durant els mesos més freds. De fet, és ideal amb les baixes temperatures, puix té propietats balsàmiques i expectorants que ens poden ajudar contra els constipats. Per això, tradicionalment s'ha considerat un antibiòtic natural. És la mateixa planta de l'all, però en fase de desenvolupament, abans que es formi la cabeça de grans d'all.

El seu gust és molt similar a l'all, però és més suau. Per això, a la cuina el podem utilitzar sense por en mil un llocs, com en un plat icònic on és protagonista com la truita d'alls tendres, donant una textura diferent i particular, sense un gust invasiu en excés. És molt agraït de cuinar, ja que el podem incorporar en qualsevol guisat, per exemple, o experimentar sense por.

Bleda

Acabem amb una proposta que trobem de temporada pràcticament tot l'any. La bleda és una verdura també ens ofereix grans propietats nutricionals, essent un gran antioxidant gràcies a la seva riquesa en vitamines A, C, E, K, àcid fòlic i betacarotens. Té minerals com el calci, el ferro, el fòsfor, el potassi i el magnesi. Tenen un efecte diürètic i ens ajudarà intestinalment, així com a prevenir el colesterol, gràcies a l'alt contingut en fibra.

Tot i que el més habitual és bullir-les, es tracta d'un mètode amb el qual perdem molts dels seus nutrients i gustos pel camí, a més de la textura. Una bona opció és saltar-les a la paella, però el més recomanable és coure-les al vapor, tenint sempre en compte que les penques són més dures i necessiten més temps de cocció. Amb un simple sofregit són una bona opció, i també hi podem afegir daus de cansalada, botifarra o tastet… També són usuals amb pinyons i panses, a més de sopes i cremes. Així com d'acompanyaments d'estofats o sofregits varis.

5 fruites pel març

Mandarina

Les mandarines ja es troben en temps afegit de la temporada, però encara les podem trobar en bon moment enmig d'aquest període de transició. Entre els molts beneficis, a banda del contingut en sucre destaca pels 50 mg de vitamina C per cada 100 g. En qualsevol cosa, un aliment molt gustós, amb pell fina i color intens, que li dona característiques especials. A casa nostra són especialment preuades les clementines de les Terres de l'Ebre, per exemple.

Pràcticament, sempre la mengem crua, però en podem fer un puré o marcar-la amb sal i pebre en una graella o una planxa. També la podem mesclar amb altres aliments, sigui per decorar plats o incorporar des d'unes postres a un guisat. Cal destacar el seu packaging: la podem pelar amb facilitat i dosificar gràcies als grills, alhora que deixem un aroma sensacional, per la qual cosa és una fruita ideal pels nens.

Clementines de les Terres de l'Ebre. — Catalunya Experience

Taronja

Tradicionalment, ha estat considerada com un gran remei per intentar evitar constipats i altres malalties, i encara ara la trobem en un gran moment al mercat. Entre els beneficis de la taronja destaca per la millora de la circulació i que ajuda a prevenir malalties cardiovasculars. Destaquen per tenir també més de 50 mg de vitamina C per cada 100 g, així com vitamines del grup B i també vitamina A.

És un postre o un berenar ideal, però no us talleu a l'hora d'introduir-la als plats, sigui en una amanida, en una salsa o en un pollastre rostit, per exemple. A més, la seva pell és un gran aliat per aromatitzar qualsevol mena de plats, siguin peixos, carns, verdures… És una reina dels cítrics del País Valencià i al Mediterrani en general, encara que sigui originària de la Xina.

Kiwi

Per bé que la temporada forta del kiwi ha passat (finals d'any), encara en podem trobar en bon moment, ja que es conserva bé en bones condicions. Aquesta fruita s'acostuma a menjar crua, sense ser processat de cap forma, a cullerades. Però també és molt popular la seva utilització en batuts verds, gràcies al seu color i textura, i molt interessant d'utilitzar en pastissos o altres elaboracions dolces.

El kiwi també té múltiples beneficis nutricionals. Aquesta fruita destaca especialment per la vitamina C que ens aporta, fins al doble que les taronges. Té importants afectes sobre l'organisme: ajuda a combatre l'insomni, millora la síndrome de l'intestí irritable amb restrenyiment, ajuda al transit intestinal en general, ens protegeix contra el dany a l'ADN i prevé l'anèmia.

Llimona

Una altra fruita a la qual tradicionalment s'atribueixen funcions remeieres i medicinals és la llimona. Ens servirà per als mals de colls, però també per reduir el colesterol, evitar la formació de pedres als ronyons o millorar la circulació de la sang. Destaca pel gran contingut de vitamina C i especialment pels seus antioxidants, els bioflavonoides i els betacarotens.

El seu suc ens pot ajudar a fer postres més fresques o vinagretes per a les amanides, però pot tenir el seu pes important en plats principals, sigui acompanyant lleugerament a peixos o en un pollastre a la llimona. De la mateixa manera que amb la taronja, és un aromatitzant ideal a través de la seva pell, i també podem emprar el seu suc per marinar productes.

Llimones. — Pixabay

Maduixa

I acabem amb una fruita que arrenca la temporada: fa setmanes que podem trobar maduixots al mercat, però ara ja comencem a trobar-hi les millors maduixes de temporada quan anem a comprar. A Catalunya, la comarca del Maresme és la principal zona productora de maduixes i maduixots, on són especialment apreciats.

A més de les poques calories, unes 40 per cada 100 grams, destaquen per la seva presència hidrats de carboni, així com la fibra. Són una gran font de vitamina C, així com vitamines A, B1, B2 i sals minerals. Les maduixes són nutritives, refrescants, diürètiques, depuratives i laxants. Les podem consumir soles i crues o amanides, amb nata, en batuts… el millor sol ser consumir-les al natural, però també en podem fer melmelades i confitures, a més d'afegir a tall de decoració i punt de color en pastissos o altres elaboracions dolces.