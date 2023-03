Fruiturisme a Aitona, concerts i playmobils: Quins plans tens aquest cap de setmana?

Sembla que ja hem deixat enrere l'hivern per donar pas a una de les èpoques de l'any més esperades: la primavera. Amb ella, arriben els concerts a l'aire lliure, les festes majors, els vermuts al sol i les rutes entre els fruiters dels camps florits lleidatans. Si fa uns dies us recomanàvem visitar els ametllers de les Garrigues, aquest cap de setmana no us podeu perdre l'espectacle dels arbres fruiters més famosos de Catalunya, els d'Aitona.

Les agendes culturals de les ciutats i municipis catalans ofereixen activitats per fer amb nens, com la fira més gran de Catalunya de LEGO i Playmobil, a l'Hospitalet de l'Infant o passejades muntanyenques per a tots els públics. Recorrem tot el territori i fem un recull de propostes per aprofitar al màxim el dissabte i el diumenge amb tota la família.



Fruiturisme a Aitona

La pionera del fruiturisme a Catalunya va ser Aitona, que ofereix un conjunt d'activitats al voltant dels camps de fruita dolça que cada any apleguen milers de persones d'arreu del món. L'espectacular paisatge de presseguers florits que tenyeixen de rosa els camps d'aquest petit municipi del Segrià ja és un clàssic en aquesta època de l'any.

Si bé la campanya de la flor va començar el 26 de febrer, és ara quan arriba el moment important i àlgid de la floració. Durant tot el març, s'organitzen des de caminades populars i rutes en bicicleta per recórrer els camps de presseguers del terme municipal aitonenc fins a vols en globus per viure la màgia de la floració dels fruiters d'Aitona des de l'aire.

Aquest diumenge tindrà lloc la XI Caminada Popular d'Aitona amb tres rutes a escollir. La ruta curta i mitjana, que aquest any són planes i van vorejant el riu, de 9 i 16 quilòmetres, respectivament; i la ruta llarga, de 20 quilòmetres i amb un desnivell mitjà-alt.



Descobreix racons del delta de l'Ebre

El de la floració no és l'únic espectacle de la naturalesa en aquesta època de l'any. Al delta de l'Ebre també s'organitzen rutes sorpreses per descobrir alguns dels racons més interessants del sud de Catalunya amb un guia local.

L'activitat té una durada d'una hora i mitja i l'última es farà aquest dissabte a les 16:30 h. El preu és de 8 euros per als adults i 4 euros per als infants.



La fira de LEGO i Playmobil a l’Hospitalet de l’Infant

Aquest cap de setmana tindrà lloc a l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) el Hospi Brick & Click, la fira de LEGO i Playmobil més gran de Catalunya. En total, hi haurà més de 200 metres quadrats d'exposició. Es farà al pavelló municipal i l'entrada és gratuïta.

Els horaris d'obertura de la fira són: el dissabte 18 de març, de 10 a 13:30 hores i de 17 a 21 hores; i el diumenge 19 de març, de 10 a 13:30 i de 17 a 19 hores.



Festes de Sant Josep Oriol i Santa Madrona a Barcelona

Aquest cap de setmana comencen les festes de Sant Josep Oriol de Barcelona, que s'allargaran fins diumenge que ve. Els Gegants del Pi, el Lleó i la Mulassa tornaran a ser els gran protagonistes d'una festa que comptarà amb activitats per a tots els públics: des de cercaviles a una diada castellera, concerts, xocolatades, entre d'altres. Aquí pots trobar tota la programació.

Els veïns i veïnes de Poble-sec també celebren per primer cop les festes de Santa Madrona, la tercera patrona de Barcelona. Les entitats del barri han organitzat una vintena d'activitats que van començar la setmana passada. Aquest cap de setmana continua la programació amb un torneig d'escacs, vermuts i paellades populars, un correfoc i una diada castellera a la plaça de Santa Madrona.



Brain Film Fest

Arriba una nova edició del festival internacional de cinema sobre el cervell, el Brain Film Fest. Comença aquest divendres i la programació s'allargarà fins diumenge. Es podrà veure el documental Las paredes hablan, el darrer treball de Carlos Saura, diverses pel·lícules premiades en els últims Goya i els últims films de Werner Herzog i Gerardo Herrero.

A més, Isabel Coixet rebrà el premi especial Brain Film Fest 2023 pel tracte de manera precisa, delicada i respectuosa sobre el tema del trauma i el posttrauma en moltes de les seves pel·lícules.



Úlitma oportunitat per veure 'L'adversari'

Aquest diumenge és l'última oportunitat per L'adversari al Teatre Romea, una obra dirigida Julio Manrique i amb Pere Arquillué i Carles Martínez com a únics intèrprets. És una adaptació de l'obra homònima del francès Emmanuelle Carrère. Un true crime sobre el cas Romand.

Black Music Festival a Girona

Del teatre a la música. Aquest cap de setmana continua el Black Music Festival, el festival de música negra de les comarques gironines, amb una sèrie de concerts repartits per tot el territori gironí. Divendres es podran veure concerts de grups com Black Music Big Band o Vargas Blues Band, i dissabte actuaran Myriam Swanson & The Rhythm Treasures i Clarence Bekker Band, entre d'altres.



Festival Poessia a Tarragona

El divendres i el dissabte Tarragona acull la primera edició de Poessia, un nou festival de petit format de música i lletres on es presentaran quatre recitals a càrrec de Maria Sevilla, Ölivia Musyk, Eduard Escoffet i Miriam Reyes & El Pricto. Els actes es faran a la Sala Plana i la Sala de Ball de Casa Canals.



XI Festival de Cinema de Terror de Sabadell

Aquesta setmana, Sabadell ha donat el tret de sortida a la onzena edició del Festival de Cinema de Terror, enguany dedicat als zombis i el found footage, amb motiu del 15è aniversari de l'estrena de la pel·lícula [REC]. Al llarg de tot el cap de setmana, s'han organitzat diverses maratons de films de terror que han marcat un abans i un després en aquest gènere.



Passejades guiades pels Parcs Naturals de Barcelona

De la ciutat a la muntanya. En el marc del programa Passejades guiades, la Diputació de Barcelona proposa diferents itineraris per descobrir el patrimoni natural i cultural dels espais naturals que pertanyen a la Xarxa de Parcs Naturals. Aquest programa ofereix diverses rutes i activitats per a tots els gustos i edats, amb guies experts que coneixen molt bé el territori.

Per aquest cap de setmana, entre el dissabte i el diumenge, s'han organitzat un total de dotze rutes. Destaca l'itinerari pel castell de Besora, la passejada guiada per la remeiera d'Olèrdola i oer la riera de la Santa Creu.