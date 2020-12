Fumata blanca: acord entre Regne Unit i la Unió Europea

La Unió Europea i el Regne Unit han aconseguit un acord després de mesos d'intenses negociacions sobre les relacions entre tots dos blocs a partir de l'1 de gener de 2021. Un pacte in extremis a una setmana que finalitzi el període de transició i es faci efectiva la sortida de Regne Unit de la UE, tal com estableix l'Acord de Retirada.



Ha arribat el dia de la Nit de Nadal, a través d'un missatge en Twitter, quatre anys i mig després que Regne Unit celebrés el referèndum que va desencadenar en el divorci de Londres i el bloc comunitari. Un anunci molt esperat després d'una frenètica jornada i una nit en blanc, en la qual les quotes pesqueres, l'accés a aigües britàniques per part de la flota europea i el calendari de negociació han posat sobre les cordes una vegada més el 'deal'.

A Brussel·les les tres institucions- Comissió, Consell i Parlament- porten en guàrdia des d'aquest dimecres al migdia, davant el rumor d'acord "imminent". Conscients que la fumata blanca abans del dia de Nadal donaria el marge necessari al Consell per aplanar el camí i permetre l'entrada provisional del pacte l'1 de gener de 2021.



El pacte s'ha cuinat a foc lent, després d'un camí de declaracions i amenaces creuades, esgotador per als equips negociadors. En el mateix temps que triga a gestar-se un bebè i poc més del que s'ha necessitat per desenvolupar i validar una vacuna contra la Covid-19, però molt menys del que habitualment requereix un acord d'associació i comercial. Tot és poc per aconseguir un acord entre dos veïns i socis, que estan condemnem a entendre's, després de ser companys de viatge durant gairebé quatre dècades.



Les principals diferències que han fet perillar les negociacions entre Brussel·les i Londres han estat la pesca, la governança i la competència en igualtat de condicions. Desacords que no han permès grans avanços durant mesos. No obstant això, davant el risc d'una relació entre tercers fixada per les regles de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), hi ha hagut un impuls en les negociacions en les últimes setmanes i aquest dimecres s'ha parlat obertament d'"acord imminent", compartint voluntat i optimisme a banda i banda del canal de la Manxa. Una última empenta per a resoldre els principals esculls del pacte i desbloquejar la situació abans de Nadal.

Un acord que s'ha fregat amb les puntes dels dits, però no ha arribat, durant tot el dimecres. L'optimisme es respirava en l'ambient des de primera hora, i també en els mercats, després d'un lleuger repunt de l'1% de la lliura esterlina i que ha fet que els bons britànics hagin registrat la seva major pujada en l'últim mes. Un motiu de tranquil·litat per a l'Executiu de Boris Johnson, que en els últims dies està bregant amb dues noves variants del coronavirus a Anglaterra i milers de transportistes bloquejats en el port de Dover.



Passada la 1 de la matinada d'aquest dijous, el portaveu cap de la Comissió Europea, Eric Mamer, va escriure un missatge en Twitter avançant que "el treball del Brexit continuarà durant tota la nit" i recomanant "a tots els observadors del Brexit que dormin una mica". El que va alegrar i va espantar parts iguals, davant la incertesa de no veure un anunci en l'horitzó.

Les fonts consultades aquest dijous parlen d'"informacions vagues" i "poca concreció" per part dels equips negociadors. Les capitals, conscients de la importància de l'acord, haurien demanat aquest dimecres analitzar part de la documentació i haurien participat en les consultes aquesta matinada, segons ha pogut saber Público. Tot per a tancar els serrells de l'acord, un complex conjunt de textos legals que defineixen la futura relació comercial entre tots dos blocs.



Un pacte menys ambiciós del que Brussel·les demanava en origen, però que garanteix un equilibri a banda i banda del canal de la Mànega. Un pas endavant que ha estat possible després de l'impuls de les últimes dues setmanes, quan els equips negociadors van anunciar acords en matèria de governança i competència. L'acord inclou l'obertura mútua dels mercats, alguna cosa que podria no agradar res als conservadors britànics que esperen tallar qualsevol vincle amb la Unió Europea.

(Hi haurà ampliació)