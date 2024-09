La Fundació Dalí celebra el 50è aniversari del Museu de Figueres amb un nou oli de l'etapa surrealista del pintor

La Fundació Dalí ha comprat un oli pintat per l'artista empordanès l'any 1932 i que pertany a la seva època surrealista. Es tracta d'El naixement de les angoixes líquides i està exposada al Teatre-Museu Dalí de Figueres des d'aquest dilluns, en una de les tres mostres commemoratives del 50è aniversari de l'equipament.

Feia temps que la Fundació volia adquirir una nova obra de Salvador Dalí, però no n'hi havia cap que encaixés fins que van trobar aquesta en una subhasta de Londres. La directora de la institució, Montse Aguer, explica que "cada vegada és més difícil" comprar obres del pintor perquè cada cop "n'hi ha menys a la venda".

En aquest oli es pot observar un xiprer en primer pla, element icònic en les creacions de Dalí, i de fons es visualitza la seva terra natal. La pintura s'emmarca en una sèrie d'obres dels anys trenta sobre paisatges onírics. La versemblança està aconseguida a través de la llum, una tècnica que va aprendre d'un dels seus referents, Johannes Vermeer. De fet, el pintor holandès utilitzava una cambra fosca per analitzar la projecció de la llum abans de pintar i Dalí feia servir la fotografia.



El 50è aniversari del Museu

Per a celebrar el seu 50è aniversari, el Museu de Figueres ha organitzat tres mostres que recorden el procés de creació de l'equipament, la inspiració que tenia Dalí en altres pintors i, per últim, el fanatisme de l'artista per visitar altres galeries.

D'una banda, en l'exposició El Teatre-Museu Dalí: un organisme viu, que serà permanent, es recrea a través de fotografies l'evolució de l'antic teatre per convertir-lo en el museu de Salvador Dalí. Les imatges pertanyen al col·laborador Melitó Casals i també hi ha set dibuixos de l'artista sobre idees que tenia per fer a l'edifici.



La segona mostra, L'aparell fotogràfic tou: una visió daliniana, compta amb 27 reproduccions fotogràfiques que mostren les visites de Dalí i Gala a diversos museus. Per tal de mostrar una part poc coneguda del pintor, es poden veure instantànies seves passejant pel Louvre de París o el Metropolitan de Nova York.

Per últim, la tercera exposició se centra en tres artistes que han marcat l'obra de Dalí. Els meus pintors predilectes: Velázquez, Vermeer i Rafael compara algunes de les obres més icòniques de tots tres i mostra com l'empordanès va utilitzar-les per crear noves pintures.

Aquestes tres mostres es complementen amb un documental que ha fet la Fundació Gala-Salvador Dalí. El film condensa tots aquests referents i com van influir en l'obra i el Teatre-Museu de Figueres.



La celebració popular de l'obertura del museu es farà aquest dissabte a partir de les sis de la tarda. Hi participarà la colla gegantera i també es mostrarà un pastís de grans dimensions fet per Christian Escribà.