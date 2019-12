Per primera vegada en la seva història, el futbol espanyol va dir prou. Per primera vegada, uns càntics forçaven la suspensió d'un partit. No obstant això, el motiu que va establir aquest primer precedent a la Lliga ha despertat nombroses crítiques de l'afició espanyola. "Zozulia ets un nazi". Aquest va ser concretament el càntic que va forçar aquest diumenge la suspensió del partit entre el Rayo Vallecano i l' Albacete Balompié.



L'àrbitre José Antonio López Toca i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) al·legaven que "no es donaven les condicions necessàries" per jugar com motiu d'aquesta decisió, recolzada també per tots dos equips i per la Lliga. Segons l'article 240 del Reglament General de la RFEF, l'àrbitre pot suspendre un partit per "incidents de públic", i posteriorment postil·la que el col·legiat "ponderarà tals circumstàncies segons el seu bon criteri, procurant sempre esgotar tots els mitjans perquè el partit se celebri o continuï".

Amb la varietat d'interpretacions que pot despertar l'ambigüitat d'aquesta regulació, l'àrbitre federat Adrián Aguilera assegura que en la formació se'ls recomana "suspendre un partit quan hi ha insults més greus, del tipus racistes o similars" i quan aquests "van a més" després de mesures preventives. No obstant això, amb aquesta situació reglamentària a la mà, aquesta suspensió arriba després que el futbol espanyol no s'hagi aturat davant d'insults racistes, masclistes i homòfobs en repetides ocasions.

El 'maricón' com a arma llancívola



En un esport sense cap referent obertament homosexual a Espanya, l'homofòbia ha estat una eina utilitzada de manera recurrent per molts aficionats per desqualificar futbolistes rivals. Durant pràcticament totes les seves carreres, futbolistes reconeguts com Pep Guardiola, José María Gutierrez 'Guti' o Míchel González han estat perseguits per rumors falsos sobre la seva sexualitat, càntics homòfobs i la paraula "maricón". Fins i tot retirat i ja exercint com a entrenador, aquest últim es va veure forçat a respondre a Twitter a un usuari que li preguntava per aquest vitalici apel·latiu.

El racisme i els plàtans contra Dani Alves i Kameni



El racisme ha estat sempre una constant en els camps de futbol espanyols, una xacra contra la qual la Lliga assegura lluitar en el comunicat en el qual dona suport a la decisió de suspendre el partit d'aquest diumenge. No obstant això, les seves actuacions no proven en excés aquesta afirmació. En el passat, futbolistes com el porter nigerià -precisament del Rayo Vallecano- Wilfred va haver de patir càntics de l'calat de "negre cabró, recull el cotó". Ell, preferia prendre's aquests abusos amb humor. "És normal, sóc moreno i havent aturat [els xuts] com avui ... esperava que la gent m'escridassés", convertint-se en una llegenda de el club per aquesta actitud i el seu nivell com a professional.



El cas més polèmic i sagnant en aquest tipus d'abusos es va donar el 2014, en partit entre el Villareal i el FC Barcelona. Quan anava a llançar un córner, el defensa blaugrana Dani Alves va presenciar com li llançaven un plàtan, una cosa que ja havia passat a altres futbolistes com al porter Carlos Kameni. Llavors, com a resposta a aquesta desqualificació, el brasiler va obrir la fruita i li va fer una mossegada abans de reiniciar el joc, una resposta al racisme que va donar la volta al món.

No obstant això, aquest fet no va ser mereixedor ni tan sols d'una suspensió momentània de el partit. La RFEF, a través del Comitè de Competició, va castigar el succés amb una simple sanció de 12.000 euros i va rebutjar la possibilitat de tancar l'estadi en un partit proper de l'equip.

El dia que un àrbitre va convèncer Eto'o a seguir jugant



Aquest diumenge, va ser l'àrbitre qui, amb el reglament i els dos equips de la seva part, va decidir suspendre un partit pels càntics de la grada cap a un futbolista. No obstant això, el 2006 el davanter camerunès del FC Barcelona Samuel Eto'o va viure una situació completament oposada a La Romareda, terreny del Reial Saragossa.



Després d'haver patit càntics racistes en el mateix camp la temporada anterior -imitaciones del so d'un mico i fins i tot llançament de cacauets- el futbolista va reviure una situació similar, cosa que també va patir el 2016 el davanter de l'Athletic Club Iñaki Williams a Gijón i que tampoc va suposar la suspensió del partit. Tot i la petició de la megafonia, els improperis no van cessar i Eto'o es va mostrar decidit a abandonar el partit.

Llavors, el col·legiat Víctor Esquinas Torres i els futbolistes del Saragossa van retenir el camerunès i el van convèncer per prosseguir el partit. Posteriorment, el club aragonès va ser multat amb 9.000 euros. El davanter ha agraït a posteriori l'actitud apaivagadora del col·legiat en aquest moment, un fet que, però, reflecteix el canvi de la consciència social d'aquest problema al país i amb ell de l'actitud de la Federació i els àrbitres al respecte.

El masclisme dels ultres del Betis



Més enllà de l'homofòbia i el racisme, el masclisme també ha estat castigat de manera molt més benvolent en el futbol espanyol. El cas més recent i recordat es va viure al Benito Villamarín, camp del Reial Betis. "Rubén Castro alé, Rubén Castro alé, no va ser culpa teva, era una puta, ho vas fer bé". Aquest va ser el càntic que el 2015 es va proferir des del sector que allotja als 'Supporters Gol Sud', sector ultra de l'equip sevillà.



Amb aquests termes, feien referència a una acusació que el llavors davanter del seu equip tenia oberta per un cas de violència masclista, que finalment va ser arxivat. En aquell cas, la Fiscalia de Sevilla també va decidir finalment arxivar les diligències d'investigació que buscaven castigar aquests càntics masclistes.

Aquestes diligències van ser obertes després d'una petició de la llavors fiscal en cap de Sevilla i actual fiscal general de l'Estat, María José Segarra, i no de la pròpia Lliga com a organització. No obstant això, la institució dirigida per Javier Tebas si va prendre la iniciativa a l'inici de l''cas Zozulya', interposant una denúncia contra 17 aficionats del Rayo Vallecano per suposades amenaces a l'ucraïnès després del seu fitxatge frustat per l'equip madrileny. La denúncia va ser desestimada pel jutjat número 30 de plaça de Castilla de Madrid.